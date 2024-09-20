Папа: допомогти політикам не ставати на коліна перед золотим бовваном

Зустрічаючись із представниками рухів, які відстоюють права жертв суспільної марґіналізації, Папа Франциск поділився думками про універсальне призначення благ і про важливість високих ідеалів, якими повинні відзначатися ті, хто перебуває на керівних посадах.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Нерівність є головною причиною соціальних негараздів. На це вказав Папа Франциск, промовляючи до учасників Зустрічі Народних рухів, яку організовала Дикастерія служіння цілісному людському розвитку. Мова йде про об’єднання убогих робітників і селян, безземельних і безпритульних, корінних жителів Латинської Америки, мігрантів, мешканців нетрів та різного роду неформальних поселень у містах та приміських районах, нелегальних робітників та безробітної молоді, тобто про Рухи, які об’єднують жертви суспільної маргіналізації, людей, змушених жити і працювати на периферії суспільства, а також захищати власні інтереси, консолідуючись у так звані «народні рухи», не маючи права на організацію традиційних профспілок. З ініціативи тодішньої Папської Ради «Справедливість і мир» та Папської Академії соціальних наук, у жовтні 2014 року у Ватикані відбулася перша всесвітня зустріч таких рухів.

Вийти з пасивності та песимізму

З нагоди десятиріччя цієї першої зустрічі, яка вилилася в періодичні заходи, Дикастерія сприяння цілісному розвиткові людини, яка успадкувала компетенції згаданої Папської Ради, організувала 20 вересня 2024 р. зустріч лідерів цих рухів, яка відбувалася в осідку дикастерії і до учасників якої приєднався Святіший Отець. «Доки не будуть радикально вирішені проблеми бідних, доки ми не відмовимося від абсолютної автономії ринків та фінансових спекуляцій і не усунемо структурні причини нерівності, проблеми світу не будуть вирішені», – сказав він, виступаючи під час заходу, віддаючи належне народним рухам, які борються проти структур соціальної несправедливості. «Ви вийшли з пасивності та песимізму, ви відмовилися бути покірними жертвами, ви визнали себе суб'єктами історії», – додав Наступник святого Петра, підкреслюючи, що голос відкинених повинен пробудити сумління політичних лідерів, які повинні втілювати в життя економічні, суспільні та культурні права.

Ділитися благами – дорога до щастя і братерства

Папа звернув увагу на те, що дедалі частіше лунають заклики до збільшення оподаткування для мільярдерів, оскільки система, яка дозволяє багатіям накопичувати статки, є аморальною. Він висловив думку, що великі статки часто є незаслуженими, бо просто успадковуються, або ж є «плодом експлуатації людей і грабунку природи, наслідком фінансових спекуляцій або ухилення від сплати податків, походять від корупції або злочинної діяльності». У цьому контексті він звернувся до найбагатших, які володіють більшою частиною багатств світу, із закликом ділитися ними з іншими. «Я прошу привілейованих цього світу зробити цей крок, і вони будуть набагато щасливішими, а ми ще більше станемо братами», – сказав Святіший Отець.

Триматися високих ідеалів

Наступник святого Петра також застеріг від сучасних форм колонізації. «Матеріальний, ідеологічний та культурний колоніалізм часто йдуть пліч-о-пліч, поглинаючи матеріальні та нематеріальні багатства людей», – зазначив він, вказуючи на те, що часто в ім'я глобалізації прямують до стандартизації та підкорення всього. Політики, за його словами, повинні усвідомлювати цю загрозу, але не повинні боятися, бо боягузтво призводить багатьох з них до зміни власних переконань. «Відмова від благородних і великодушних ідеалів на користь служіння ідолові грошей або влади – це велике відступництво», – додав Папа, підкресливши, що потрібно допомогти політикам не ставати навколішки перед золотим бовваном.

Виклики суспільних лих

Під час зустрічі з лідерами народних рухів Папа Франциск також згадав про найбільш тривожні соціальні лиха, такі як торгівля наркотиками, дитяча проституція, рабство, жорстоке насильство і організована злочинність. Він вказав на проблему азартних ігор, які руйнують цілі сім'ї і призводять до психічних розладів, відчаю і самогубств. «Сумно, що сьогодні азартні ігри пропагуються також і на футбольних матчах, за участю великих спортивних зірок», – зазначив Святіший Отець. Він також звернувся з особливим закликом до компаній, пов'язаних з ІТ, цифровими платформами, соціальними мережами та штучним інтелектом: «Не думайте, що ви стоїте над законом. Ваш обов'язок – не допустити, щоб мережі використовувалися для поширення азартних ігор, дитячої порнографії та організованої злочинності».