Папа до молоді Тимору-Лешті: любов – це служіння та примирення

Останньою зустріччю Папи Франциска в азійській країні перед від'їздом до Сінгапуру стала зустріч з трьома тисячами юнаків і дівчат, з якими він говорив про важливість поваги до людей похилого віку і про прагнення до цінностей свободи, відданості і братерства. Після зустрічі з молоддю він відʼїхав до аеропорту, звідки відлетів до Сінгапуру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Ми – молодь Папи!». Так юнаки та дівчата Тимору-Лешті вітали прибуття Папи Франциска до «Центру з'їздів» у Ділі, де вранці, 11 вересня 2024 р. відбулася заключна подія в програмі відвідин Тимору-Лешті. Приблизно три тисячі молодих людей, з яких тисяча в приміщенні центру, а решта – на вулиці, вітали Святішого Отця, називаючи його «Папою молоді».

Важливість галасу

«Daader di'ak» (Доброго ранку), – заражений ентузіазмом юнаків і дівчат, Папа Франциск розпочав своє звернення до них мовою тетум, однією з двох офіційних мов Тимору-Лешті, поряд з португальською. Замість зачитувати промову, він вирішив провести зустріч у формі діалогу, й перше запитання застає молодих людей зненацька: «Що робить молодь?». Прозвучали серйозні, піднесені відповіді, які випромінюють віру, що є невід'ємною частиною життя тиморців: молодь звіщає Христа, Боже Слово, любить. Святіший Отець погоджується, киваючи головою, але він хотів наголосити, що молодь повинна здіймати галас. І він ще повторить це кілька разів протягом зустрічі, яка розпочалася з покладання квітів перед статуєю Пречистої Діви Марії при вході до конференццентру, а також зі свідчень чотирьох молодих людей і отця Франсішко Індри ду Нашіменто, голови Національної католицької комісії у справах молоді.

Земля, сповнена надії та майбутнього

«Ви становите більшість населення цієї землі, і ваша присутність наповнює її життям, надією та майбутнім», – звертаючись до молоді, Папа нагадав, що вони є спадкоємцями тих, хто випередив їх у становленні цього народу. «Не втрачайте пам'яті про тих, які передували вам і які стількома жертвами скріпили цей народ», – наголосив він, закликаючи не втрачати ентузіазму віри та не піддаватися порокам, «які нівечать молодь», таким, як алкоголь, наркотики та «багато речей, які дають щастя лише на півгодини».

Далі Святіший Отець закликав мріяти, адже «молода людина, яка не мріє, є пенсіонером у житті». Молода людина, додає він, перебуває посередині життєвого шляху, між дітьми та літніми людьми, «двома найбільшими скарбами народу». Папа Франциск попросив кілька разів повторити це дуже дороге для нього поняття, підкреслюючи, що саме старші дають мудрість молодим, а молоді повинні поважати їх та дбати про них, а не чинити, як той чоловік, який збудував окремий стіл для свого старенького батька, щоб той міг їсти на самоті, бо він його соромився.

Свобода, завзяття, братерство

У Тиморі-Лешті, який Святіший Отець Франциск назвав «усміхненою країною», за його словами, існує «захоплива історія героїзму, віри, мучеництва, а передусім віри та примирення». Він знову звернувся із запитанням, цього разу про те, хто в усій цій історії є особою, здатною на прощення та примирення? «Це Ісус, – без вагань відповідають юнаки та дівчата, – наш брат, який хоче, щоб ми всі були разом».

Тема примирення стала для Папи спонукою рекомендувати молоді три речі: свободу, відданість та братерство, навівши вислів мовою тетум: «Ukun rasik-an», що означає «кожен повинен керувати собою». Як зазначив Святіший Отець, молода людина, яка не здатна керувати собою, залежна, не вільна і є рабом власного прагнення почуватися всемогутньою. Завзяття, натомість, повинно служити загальному благу. Молода людина повинна знати, що «бути вільним не означає робити те, що хочеться». Молода людина має обов'язки, і один з них – навчитися дбати про спільний дім. Третя настанова – братерство: потрібно бути братами та сестрами, а не ворогами, бо відмінності слугують для того, щоб поважати один одного. «Любов – це служіння», «Любов і примирення», – спонукав він повторювати молодих людей, ще раз нагадуючи їм про необхідність поважати старших і викорінювати будь-які форми цькування слабших.

Завершення візиту в Тимор-Лешті

По завершенні зустрічі з юнаками й дівчатами Папа Франциск відʼїхав до міжнародного аеропорту Ділі, де його зустрів Президент Тимору-Лешті Жозе Рамуш-Орта. Провівши коротку розмову з главою держави, Святіший Отець попрощався з тиморською офіційною делегацію та останнім піднявся на борт літака. Повітряне судно авіакомпанії «Aero Dili» здійнялося в небо приблизно о 12:25 місцевого часу (6:25 - київського), щоб приблизно через чотири години приземлитися в сінгапурському аеропорту Чанґі. Відвідини Сінгапуру, що відбуватимуться від 11 до 13 вересня, є четвертим і заключним етапом 45-Апостолської подорожі Папи Франциска, яка розпочалася 2 вересня та включала відвідини Індонезії, Папуа-Нової Ґвінеї та Тимору-Лешті.