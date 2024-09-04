Папа Франциск зустрівся з єзуїтами Індонезії

Перша половина другого дня перебування Папи Франциска в Джакарті завершилася зустріччю зі співбратами з Товариства Ісусового.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Протягом ось уже сорока п’яти Апостольських подорожей Папи Франциска ми є свідками певних елементів, які є питомими рисами саме цього понтифікату. Одним з таких є приватна бесіда першого Папи з єзуїтської чернечої родини зі своїми співбратами, щоб поділитися думками про особливості служіння Товариства Ісусового в різних контекстах. Не стало винятком і його перебування в Індонезії, де у середу, 4 серпня 2024 р., після ранкової зустрічі з представниками світу політики, повернувшись до Апостольської нунціатури в Джакарті, Святіший Отець поспілкувався з індонезійськими єзуїтами. На зустріч прибуло коло 200 з-поміж 320 членів Товариства Ісусового, які служать на архіпелазі.

Зустріч тривала годину і, як завжди, була позначена спонтанним діалогом із запитаннями та відповідями, особистими розповідями та жартами. «Невимушена, глибока і прониклива зустріч», – підсумував її о. Антоніо Спадаро, італійський єзуїт, Заступник секретаря Дикастерії культури і освіти, член папського супроводу. «Це була родинна атмосфера, як це зазвичай буває, – розповів він ватиканським медіа. – Папа Франциск завжди дуже невимушений, він почувається як член сім'ї, і тому може поділитися першими враженнями від візиту». З індонезійськими братами він, зокрема, висловив своє здивування і радість, побачивши так багато молодих співбратів: «Це, мабуть, те, що мене найбільше вразило, Святіший Отець зауважив, наскільки молодими є єзуїти, що перебувають на формаційному етапі в Індонезії».

Під час розмови було порушено багато тем. «Папа говорив про Товариство, про важливість розпізнання і молитви. Молодші запитували його, де він знаходить час для молитви», – сказав о. Спадаро. Ці теми перепліталися з іншими, важливими для цієї землі, «такими як міжрелігійний діалог або інкультурація, на якій він дуже наполягав». Не бракувало посилань на його особистий досвід і дотепних зауважень, як, наприклад, сказане наприкінці зустрічі: «Ось, поліція приїхала, щоб забрати мене…».