Папа: далі молімося за мир, не забуваймо мученицьку Україну

Як і щонеділі, свою молитовну зустріч з прочанами Папа Франциск завершив нагадуванням про страждання народів, які перебувають у стані війни. Він також звернувся із закликом з приводу вбивства церковного активіста в Гондурасі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нехай буде почутий голос народів, які благають про мир», – наполегливим закликом не припиняти молитву за мир Папа Франциск закінчив свої звернення, які він виголосив опівдні, 22 вересня 2024 р., після проказування молитви «Ангел Господній».

Промовляючи з вікна Апостольського палацу у Ватикані до молільників, які зібралися на площі Святого Петра, Святіший Отець скерував думку до Гондурасу, де був убитий Хуан Антоніо Лопес, відповідальний за соціальне душпастирство в дієцезії Трухільйо та засновник душпастирської ініціативи в сфері інтегральної екології. «Я приєднуюся до жалоби тієї Церкви і до засудження всіх форм насильства. Я близький з тими, хто бачить, як топчуть їхні базові права, і з тими, хто бореться за спільне благо, відповідаючи на крик убогих і землі», – сказав він.

Вітаючи різні групи прочан, Папа звернув увагу на учасників ходи, покликаної привернути увагу до умов у в’язницях. «Ми повинні працювати над тим, щоб ув'язнені перебували в гідних умовах. Кожен може помилитися. Метою відбування покарання є повернення до чесного життя після цього», – підкреслив Святіший Отець, і перед тим, як попрощатися з прочанами, мовив:

«Браття й сестри, не переставаймо молитися за мир. На жаль, напруга на воєнних фронтах залишається дуже високою. Нехай буде почутий голос народів, які благають про мир. Не забуваймо про мученицьку Україну, Палестину, Ізраїль, М'янму, про численні країни, які перебувають у стані війни. Молімося за мир».