Папа Франциск вирушив у свою 46-у Апостольську подорож

Першим етапом будуть відвідини Люксембургу, звідки ввечері Папа відлетить до столиці Бельгії Брюсселя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Через неповні два тижні після повернення із Сінгапуру Папа Франциск знову на борту літака. Вранці, 26 вересня 2024 р., з римського міжнародного аеропорту Фюмічіно піднялося в небо повітряне судно, на якому Святіший Отець вирушив у свою 46-у Апостольську подорож, яка включатиме відвідини Люксембургу та триденне перебування в Бельгії.

Напередодні, вірний своєму звичаєві, Папа відвідав базиліку Santa Maria Maggiore, щоб помолитися перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Спасіння римського люду, щоб ввірити свою подорож заступництву Небесної Матері. Ще одним вже звичним жестом, який відбувається на початку подорожі, є жест солідарності з людьми в складних життєвих обставинах, який організовує кардинал Конрад Краєвський. Тож у четвер вранці, перед тим, як від’їхати на летовище, Святіший Отець привітався у «Домі святої Марти» з групою бездомних, які отримують допомогу від Апостольської елемозінерії.

Здійнявшись у небо о 8:29 місцевого часу , після приблизно двогодинного перельоту, здолавши 1170 кілометрів повітряного шляху над Італією, Австрією, Німеччиною та Бельгією, літак з Папою Франциском приземлиться в міжнародному аеропорту Люксембург-Фіндел, де його зустріне Великий Герцог і Премʼєр-Міністр. Перший етап цієї подорожі триватиме приблизно вісім годин, адже на 18:15 запланований виліт у Бельгію.