Папа Франциск відлетів у Індонезію: розпочалася його 45-а Апостольська подорож

Перед тим, як піднятися на борт літака, Папа вітається з працівниками летовища (Vatican Media)

Перший день перебування у Джакарті буде присвячений відпочинкові після перельоту, а в середу вранці розпочнеться насичена програма візиту.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 2 вересня 2024 р., о 17:32 місцевого часу, з римського міжнародного аеропорту Фюмічіно піднявся в небо Airbus330 спеціального рейсу авіакомпанії ITA Airways в напрямку столиці Індонезії Джакарти. На його борту в свою 45-у Апостольську подорож вирушив Папа Франциск.

Майже рік тривала перерва в міжнародних подорожах Святішого Отця. Востаннє літак з Папою Франциском на борту здіймався у небо 23 вересня 2023 року, коли Наступник святого Петра повертався з Марселя, де брав участь у «Середземноморських зустрічах». Теперішня подорож буде найтривалішою в цьому понтифікаті, адже до Риму Святіший Отець повернеться аж 13 вересня.

Подорож, як звичайно, розпочалася жестом солідарності, який організував кардинал Конрад Краєвський, Префект Дикастерії служіння милосердя. Перед тим, як Папа Франциск залишив «Дім святої Марти» у Ватикані, він привітався з групою бездомних чоловіків і жінок, яким надає допомогу Апостольська елемозинерія.

Після понад 13-годинного перельоту, перетнувши повітряний простір Хорватії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Болгарії, Туреччини, Ірану, Пакистану, Індії та Малайзії, літак приземлиться у міжнародному аеропорту Джакарти. Прибуття заплановане на 11:30 місцевого часу (7:30 київського). Святішого Отця зустрінуть представник місцевої влади та місцева ієрархії. Індонезія стане 62-ю країною, яку Папа Франциск відвідає протягом одинадцяти з половиною років свого понтифікату.

Відразу з летовища Святіший Отець від’їде до нунціатури. Перший після перельоту день буде присвячений відпочинкові. А вже 4 вересня вранці на площі перед президентським палацом відбудеться офіційна церемонія привітання.