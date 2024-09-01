Папа ввірив Богородиці свою подорож у азійсько-тихоокенський регіон

У неділю вранці Папа Франциск здійснив приватне паломництво до Марійської базиліки, щоб ввірити Богородиці свою наступну Апостольську подорож.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після майже річної перерви в міжнародних поїздках, 2 вересня 2024 р. Папа Франциск вирушить у свою 45-у Апостольську подорож. Вірний своєму звичаєві, напередодні, в неділю, 1 вересня, він прибув до Папської базиліки Santa Maria Maggiore. Як зазначається у повідомленні ватиканської пресслужби, Святіший Отець зупинився на молитві перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Спасіння римського люду, щоб ввірити Її заступництву свій візит в Індонезію, Папуа-Нову Гвінею, Тимор-Лешті та Сінгапур. Після молитви він повернувся до Ватикану. Нагадаємо, що ввіривши Пречистій Діві Марії свій понтифікат, завітавши до цієї базиліки наступного дня після свого обрання, Папа Франциск також кожну Апостольську подорож розпочинає і завершує молитвою в цій святині.