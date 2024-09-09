Папа: вкоріненість у вірі дозволяє прямувати з надією до світанку миру і свободи

Віра, соціальне вчення Католицької Церкви та надія на майбутнє – цими трьома аспектами була позначена перша промова Папи Франциска в Тиморі-Лешті, яку він виголосив під час зустрічі з представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан



Після короткого відпочинку в Апостольській нунціатурі, Папа Франциск, який у понеділок, 9 вересня 2024 р. прилетів до Ділі, столиці Тимору-Лешті, ввечері приїхав до президентського палацу, де відбулася церемонія привітання та візит ввічливості до Глави Держави. У цьому комплексі відбулася зустріч з представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства, під час якої Святіший Отець виголосив свою першу промову, в якій наголосив на важливості того, щоби бути вкоріненими у вірі та з надією дивитися в майбутнє.

Надія, яка привела до свободи

«Тут Азія й Океанія дотикаються одна до одної і, в певному сенсі, зустрічаються з Європою, далекою географічно, але близькою через ту роль, яку вона відігравала в цих широтах протягом останніх п'яти століть», – сказав на початку Папа. Він зазначив, що християнство, народжене на цих землях, прийшло сюди завдяки європейським місіонерам, «засвідчивши своє універсальне покликання і здатність гармоніювати з найрізноманітнішими культурами». За його словами, вкоріненість у вірі також допомогла державі пережити майже тридцятиріччя випробувань й напруженості від проголошення незалежності у 1975 році до її остаточного встановлення в 2002 році.

«Ми дякуємо Богові за те, що, переживаючи такий драматичний період у вашій історії, ви не втратили надії, і за те, що після темних і важких днів, нарешті, настав світанок миру і свободи», – зазначив Святіший Отець. Торкаючись того періоду, який був позначений насильством, він високо оцінив наполегливі зусилля й поставу, спрямовані на досягнення повного примирення з братами і сестрами в Індонезії, зусилля, які знаходять «своє первинне й найчистіше джерело в євангельському вченні»,

Крім того, Наступник апостола Петра подякував за рецепцію як національного документа Декларації про загальнолюдське братерство, яку він 4 лютого 2019 року підписав у Абу-Дабі з Великим Імамом Ахмадом Аль-Таїбом. Він закликав надалі розбудовувати й зміцнювати інститути республіки, «щоб громадяни почувалися ефективно представленими» та «повністю готовими служити народові Тимору-Лешті».

Критерії цілісного розвитку

«Тепер перед вами відкрився новий горизонт, очищений від темних хмар, але з новими викликами і новими проблемами, які потрібно вирішувати. Тому я хочу сказати вам: нехай віра, яка просвічувала й підтримала вас у минулому, продовжує надихати ваше сьогодення і ваше майбутнє», – вів далі Святіший Отець, вказуючи на явище міграції, «яке завжди є свідченням недостатнього або неадекватного використання ресурсів», на бідність, «яка присутня в багатьох сільських місцевостях» та інші соціальні лиха.

Для вирішення цих проблем необхідно належним чином підготувати тих, хто «в недалекому майбутньому буде покликаний стати правлячим класом країни». У свою чергу, Церква пропонує соціальне вчення як основу для цього процесу формування. «Воно є незамінним стовпом, на якому можуть бути побудовані конкретні знання і на який завжди слід покладатися, щоб перевірити, чи ці подальші надбання справді сприяють цілісному підходу, чи, навпаки, є перешкодою, породжуючи неприйнятний дисбаланс і значну частку відкинутих, залишених на узбіччі», – зазначив Папа.

Союз поколінь, який відкриває надію завтрашнього дня

Святіший Отець заохотив з надією дивитися в майбутнє, оскільки приблизно 65% населення країни є молодшими за 30 років. «Ця цифра говорить нам про те, що першою сферою, в яку слід інвестувати, є освіта й виховання», – зауважив Папа, додаючи, що освіта повинна ставити в центрі дітей й молодь та сприяти розвитку їхньої гідності. «Ентузіазм, свіжість, спрямованість у майбутнє, сміливість, винахідливість, характерні для молодих, у поєднанні з досвідом і мудрістю старших, утворюють необхідну суміш знань і великодушних поривів, спрямованих у завтрашній день», – додав він.

Глава Католицької Церкви відзначив зусилля місцевої Церкви на користь спільно блага суспільства та розвиток добрих взаємин між Церквою й Демократичною Республікою Тимор-Лешті. «Ввіряю Тимор-Лешті та весь його народ захисту Непорочного Зачаття Діви Марії, Небесної Покровительки, Яку ви призиваєте як “Virgem de Aitara”. Нехай же Вона завжди супроводжує вас і допомагає вам у місії побудови вільної, демократичної, об'єднаної та радісної країни, де ніхто не почуватиметься виключеним і де кожен зможе жити в мирі та гідності», – сказав на завершення Святіший Отець.