Папа попрощався із Сінгапуром і повертається до Ватикану

Добігає до завершення 45-а Апостольська подорож, найтриваліша в цьому понтифікаті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Також і в Сінгапурі, подібно до того, як це було в Папуа-Новій Ґвінеї та в Тиморі-Лешті, зустріч з молоддю, що 13 вересня 2024 р. вранці відбулася в католицькому коледжі, стала останньою подією в програмі відвідин цих країн, які Папа Франциск здійснив у рамках своєї 45-ї Апостольської подорожі.

З католицького коледжу Святіший Отець прибув на летовище, де за участі Міністра культури, громад і молоді відбулася церемонія прощання. Після короткої приватної розмови з представником уряду відбулося взаємне привітання між делегаціями, після чого Папа останнім піднявся на борт літака «Сінгапурських авіаліній», який о 12:25 місцевого часу (7:25 – київського) вирушив у напрямку Риму.

Після приблизно 12-годинного перельоту, здолавши понад 9,5 тисяч повітряного шляху, літак приземлиться у римському міжнародному аеропорту Фюмічіно. Під час перельоту запланована підсумкова прес-конференція Папи.