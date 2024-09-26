Папа Франциск попрощався з Люксембургом

Одноденний візит до Великого Герцогства завершився. Папа Франциск летить до Брюсселя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після зустрічі з церковною спільнотою Люксембургу, яка в четвер, 26 вересня 2024 р., після обіду відбулася в катедральному соборі Пресвятої Богородиці, Папа Франциск від’їхав до аеропорту.

Як і під час церемонії привітання, також у церемонії прощання взяли участь Великі Герцоги Люксембурзькі та Прем'єр-міністр, з якими Святіший Отець провів коротку розмову. Перед тим, як піднятися на борт літака, Папа попрощався з місцевими членами супроводу та урядовою делегацією Люксембургу.

О 18:38 Боїнг737 місцевої авіакомпанії «Luxair» піднявся в небо, щоб здолавши 300 кілометрів повітряного шляху, приземлитися у базі ВПС в Мельсбруку поблизу столиці Бельгії.