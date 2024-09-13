Папа в Сінгапурі: зустріч з духовенством і відвідини похилих віком

Перед тим, як попрощатися із Сінгапуром, Папа Франциск зустрівся з провідниками місцевої Церкви та відвідав заклад для хворих і похилих віком.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

П’ятниця, 13 вересня 2024 р., третій і заключний день перебування Папи Франциска в Сінгапурі та останній день його 45-ї Апостольської подорожі, розпочався приватною Святою Месою в каплиці реколекційного центру Святого Франциска Ксаверія, який став його резиденцією на час перебування в цій країні. Опісля Наступник святого Петра провів приватну зустріч з єпископом, священниками, богопосвяченими особами Сінгапуру.

Сінгапурська архидієцезія входить до Єпископської Конференції Малайзії, Сінгапуру та Брунею, тож окрім місцевого ариєпископа Вільяма Ґо, в зустрічі також взяв участь очільник конференції Архиєпископ Куала-Лумпур преосвященний Юліан Леов Бенґ Кім.

Промовляючи до присутніх, Святіший Отець відзначив деякі характерні риси душпастирів, зазначивши, що вони повинні бути «посеред народу, з'єднані з Богом, братами між собою та в єдності з єпископом». А присутнім черницям він нагадав: «Не забувайте виражати материнство Церкви». Насамкінець, перед благословенням і груповим фото, він закликав усіх зберігати усмішку. Зустріч тривала приблизно 20 хвилин.



Візит до похилих віком

Попрощавшись із персоналом реколекційного осередку, який на три дні став для нього гостинним домом, Папа Франциск від’їхав до «Дому святої Терези». Це заснований у 1935 році згромадженням Малих Сестер Убогих заклад, місією якого є опіка над людьми похилого віку, побудована на християнських цінностях любові та піклування про інших, особливо найбільш вразливих людей.

Святішого Отця зустріли Архиєпископ Сінгапуру, виконавчий директор і голова правління Католицької служби соціального служіння, а також персонал закладу. В молитовній кімнаті Папа привітався з вислуженим Архиєпископом Сінгапуру та з похилими віком священниками й черницею. У каплиці будинку, де зібралися його мешканці, голова правління Католицької служби соціального служіння представив роботу благодійної організації, після чого Святіший Отець звернувся до присутніх з коротким словом:

«Вітаю всіх вас, хто тут є, і прошу молитися за мене. Я молюся за вас. Прошу вас молитися за Церкву, за людство. Ваша молитва є важливою перед Богом. Бог радіє, коли чує вашу молитву. Дуже дякую вам за вашу терпеливість і вашу молитву», – сказав він, уділивши благословення та проказавши молитву «Радуйся, Маріє».