Папа про міжрелігійний діалог: шукати зустрічі з Богом та плекати узи дружби

В рамках своєї Апостольської подорожі в Індонезію, Святіший Отець взяв участь у міжрелігійній зустрічі, вказуючи на великий потенціал релігій щодо спільних цінностей, які уможливлюють гармонійне співіснування між представниками різних віровизнань.

о. Яків Шумило, ЧСВВ, о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми, віруючі, які належать до різних релігійних традицій, маємо особливе завдання: допомогти кожному пройти тунелем з очима, зверненими до світла. Таким чином, в кінці шляху ми зможемо розпізнати в тих, хто йшов поруч з нами, брата, сестру, з якими ми можемо розділити життя і підтримати один одного», – сказав Папа Франциск, відвідуючи «Тунель дружби», який сполучає катедральний собор Внебовзяття Пречистої Діви Марії та мечеть «Istiqlal» в столиці Індонезії місті Джакарті. Вранці, у четвер, 5 вересня 2024 р., Єпископ Риму прибув до мечеті, яка є найбільшою в Азії та третьою за величиною в світі, щоб взяти участь в міжрелігійній зустрічі. Перед її початком він разом із Великим Імамом відвідав згаданий тунель. Культові споруди розташовані одна навпроти іншої, розділені однією з головних автодоріг міста зі жвавим рухом. Тож йдеться про підземний перехід, що сполучає дві сторони дороги.

Далі у наметі перед мечеттю відбулася міжрелігійна зустріч, під час якої прозвучали уривки з Корану та Євангелії та промови, а також відбулося підписання спільної декларації, після чого промовляв Святіший Отець, який висловив своє побажання та заохочення, щоб відмінності не ставали причиною конфліктів, а гармонізувалися у злагоді та взаємній повазі.

Крокувати шляхом дружби

На початку Папа пригадав, що дану мечеть спроектував християнський архітектор, що свідчить про те, що в історії та культурі індонезійського народу мечеть, як і інші місця поклоніння, є простором діалогу, взаємоповаги та гармонійного співіснування між релігіями «Це великий дар, який ви покликані плекати щодня, щоб релігійний досвід був орієнтиром для братерського і мирного суспільства, а не причиною для замкненості й конфронтації», – зазначив він.

У цьому контексті Святіший Отець вказав про будівництво підземного переходу, , що з’єднує мечеть «Istiqlal» і собор Внебовзяття Пресвятої Богородиці, заохочуючи сприяти побудові взаємоповаги в суспільствах. За словами Святішого Отця, цей шлях не є просто вираженням взаємної ввічливості чи є формальністю, а становить шлях дружби, щоб суспільства, які засновані на взаємній любові, були здатні «ізолювати жорсткість, фундаменталізм та екстремізм, які завжди небезпечні й ніколи не мають виправдання».

Спільні почуття, які об’єднують

У світлі цієї перспективи Папа заохотив завжди дивитися вглиб, бо тільки там можливо знайти те, що об'єднує поза відмінностями. «Бо якщо над землею є простір мечеті та катедри, чітко окреслений та відвідуваний відповідними вірними, то під землею, вздовж тунелю, ті самі різні люди зустрічаються і можуть отримати доступ до релігійного світу один одного», – описав він.

Цей образ, за його словами, нагадує про те, що видимі аспекти релігій є «традиційною спадщиною, яку потрібно захищати й поважати», але існує й те, що пролягає «під землею», певний спільний корінь для всіх релігійних почуттів. Йдеться, зокрема, про «пошук зустрічі з божественним», «спрагу нескінченного» та «пошук більшої радості й життя, сильнішого за будь-яку смерть, яка оживляє наш життєвий шлях і спонукає нас вийти за межі нашого “я”, щоб зустріти Бога». «Дивлячись углиб, осягаючи те, що протікає в глибині нашого життя, прагнення повноти, яке живе в глибині наших сердець, ми відкриваємо, що всі ми брати та сестри, всі паломники, всі на шляху до Бога, поза тим, що нас відрізняє», – сказав Святіший Отець.

Встановити зв’язок між відмінностями

Друге заохочення Папи стосувалося необхідності піклування про зв'язки. «Іноді ми думаємо, що зустріч і злагода між релігіями – це питання пошуку будь-якою ціною спільних точок між різними релігійними доктринами й віросповіданнями, – промовив Святіший Отець. – Насправді ж може статися так, що такий підхід нас роз'єднає, адже доктрини і догми кожного релігійного досвіду є різними. Що нас справді зближує, так це намагання встановити зв'язок між нашими відмінностями, дбати про те, щоб плекати узи дружби, турботи, взаємності». За його словами, ці зв’язки дозволяють спільно працювати, йти разом до певної мети, захищати людську гідність, боротися з бідністю та сприяти миру. «Єдність народжується з особистих зв'язків дружби, із взаємної поваги, із взаємного захисту простору та ідей інших. Бажаю вам завжди берегти це! – наголосив Папа Франциск.