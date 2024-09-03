Папа в Джакарті: зустріч із сиротами, бідними та біженцями в нунціатурі

Після прибуття до столиці Індонезії Папа Франциск вирушив до Апостольської Нунціатури, де зустрівся з групою з 40 осіб, серед яких були люди похилого віку та діти, якими опікуються сестри домініканки, Єзуїтська служба у справах біженців та Спільнота святого Егідія.

Salvatore Cernuzio / Світлана Духович – Jakarta / Ватикан

Візит Папи Франциска до Індонезії розпочався зустріччю із сиротами, людьми похилого віку, бідними та біженцями. Після прибуття до міжнародного аеропорту Джакарти та короткого привітання Святіший Отець вирушив до Апостольської Нунціатури, розташованої в центральній частині міста.

Переступивши поріг нунціатури і привітавшись з Апостольським Нунцієм архиєпископом П'єро Пйоппо, Єпископ Риму увійшов у зал, де на нього чекали сироти, люди похилого віку, бідні, біженці, а також ті, хто ними опікується: домініканські черниці, Єзуїтська служба у справах біженців та Спільнота святого Егідія.

Зокрема, Спільнота святого Егідя, що розпочала свою діяльність в цій азійській країні 1991 року і тепер діє в одинадцяти містах, супроводила до нунціатури двадцять своїх підопічних, більшість з яких – бідні люди, що живуть на вулицях, збирають сміття та здають на переробку. На відміну від одиноких бездомних людей, яких ми звикли бачити в Європі, в Джакарті це можуть бути цілі родини, які не мають домівки і живуть серед сміття. Члени Спільноти святого Егідія, так само як і в інших країнах світу, приносять цим людям їжу та одяг.

Серед підопічних цієї спільноти були також біженці з Сомалі, сімʼя біженців зі Шрі-Ланки, які чудом врятувалися під час того, як намагались добратися на човні до Австралії, а також біженець з М'янми, один із представників меншини рогінджа, що страждають від жорстокості, яку так часто засуджує Папа Франциск.

З теплом і радістю Святішого Отця вітали діти-сироти, якими опікуються сестри домініканки, а також діти з Шкіл Миру Спільноти святого Егідія, які подарували Папі малюнок «світу, якого б ми хотіли».