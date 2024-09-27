Папа в Брюсселі: відвідини осередку для вбогих похилих віком і хворих
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
Програмою другого дня Апостольської подорожі Папи Франциска в Бельгію (27 вересня 2024 р.) була передбачена тривала перерва між ранковою зустріччю з представниками влади та пообіднім візитом до Левенського католицького університету. Тож після завершення зустрічі в Лакенському палаці, кортеж Святішого Отця вирушив у протилежному від Апостольської нунціатури напрямку, щоб заїхати на вузькі вулички брюссельського кварталу Маролль, де розташований «Дім святого Йосифа», заклад, яким опікуються Малі Сестри Убогих, що приймає жінок і чоловіків похилого віку та тяжкохворих з обмеженими фінансовими можливостями.
Дві черниці зустріли Папу, дякуючи йому за цю несподіванку. «З радістю», – відповів він, розпитуючи дорогою до залу про їхнє згромадження. Розташувавшись півколом, в центрі якого на електричних візках були люди похилого віку або знерухомлені хворобою, присутні привітали Сятішого Отця оплесками.
«Я благословляю вас і молюся за вас. Ви моліться за мене!» – промовив Папа французькою мовою. «Tous le jours, tous le jours... Кожного дня», – хором запевнили деякі жінки. Черниці подарували Папі книги та представили йому мадам Зелле, як хоче, щоб її називали, Дені Лаллеманн, колишня няня, яка у свої 102 роки стала своєрідним талісманом цього будинку. «Яка Ви молодець!» – сказав їй Святіший Отець. Свідком цієї сцени став бельгійський журналіст, який супроводжував Папу і не очікував зустріти няньку свого дитинства. «Вона дуже допомогла нашій родині», – розповів він.
Після мадам Зелле Папа, незважаючи на обмежений простір, захотів по черзі привітатися з усіма присутніми. Зустріч закінчилася молитвою «Отче наш» і благословенням.