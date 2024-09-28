Папа до студентів: шукати істину разом, істина робить нас вільними

Звертаючись до студентів під час зустрічі, що відбулася в Католицькому університеті в Лувен-ла-Нев, Святіший Отець поділився роздумами про вдячність, місію та вірність, які є сполучними аспектами між християнською вірою та піклування про спільний дім людства.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

В рамках своєї Апостольської подорожі в Бельгію Папа Франциск взяв участь у відзначеннях 600-річчя заснування Левенського католицького університету, який є найстарішим католицьким університетом у світі. У 1968 році франкомовна секція цього університету була змушена залишити Левен, що у фламандській частині країни і була переміщена до містечка Отіньї-Лувен-ла-Нев у валлонському регіоні, спеціально побудованого для навчального закладу, який функціонує окремо. Обидві наукові установи святкують 600-річчя, що стало однією з причин для візиту Святішого Отця. Зустрівшись напередодні в Левенькому осідку з викладачами, в суботу, 28 вересня 2024 р., Папа Франциск завітав до Лувен-ла-Нев, щоб зустрітися зі студентами.

Після привітальних слів пані ректорки, Святішому Отцеві представили адресований йому лист, який стосується важливих роздумів на теми, що містяться в енцикліці «Laudato si'». Зачитаний та вручений лист є плодом колективних зусиль професорів, молодих дослідників та студентів, які зустрічалися, щоб дослідити п'ять тем, які стосуються філософського та богословського коріння кліматичної кризи, питання нерівності, місця жінок та солідарності перед обличчям надзвичайної кліматичної ситуації тощо. Відтак до присутніх промовив Наступник святого Петра, вказуючи на важливі аспекти, які стосуються зв’язку між християнством та екологією.

Бути вдячними і культивувати красу світу для блага всіх

На початку Святіший Отець торкнувся теми майбутнього і тривоги. «Ми бачимо, наскільки жорстоким і нахабним є зло, яке нищить довкілля й народи. Здається, воно не має гальм. Найжорстокішим його проявом є війна», – сказав він, додаючи, що ними є також корупція та сучасні форми рабства. За його словами, іноді це зло забруднює саму релігію, яка внаслідок цього стає інструментом домінування, що є богохульством. Однак зло «не має останнього слова», що не применшує, а навпаки, «збільшує наші зусилля».

Відтак Папа вказав на три наставлення, що стосуються звʼязку між вірою та піклуванням про спільний дім: вдячність, місія, вірність. «Перше наставлення – вдячність, бо цей дім нам дано: ми не господарі, ми гості й паломники на землі», – зауважив він. Своєю чергою, місія стосується того, щоб плекати красу світу й культивувати її для блага всіх, особливо для нащадків, в чому й полягає т. зв. «екологічна програма» Церкви. «Але жоден план розвитку не матиме успіху, – вів далі Святіший Отець, – якщо в нас і в наших суспільствах залишатимуться зарозумілість, насильство і суперництво. Ми повинні звернутися до джерела проблеми, яким є людське серце. З людського серця походить також драматична нагальність екологічного питання: із зарозумілої байдужості сильних світу цього, які на перше місце завжди ставлять економічні інтереси».

Цілісний розвиток включає справедливе життя для всіх

Папа закликав студентів розглядати культуру як культивування світу, а не лише ідей. У цьому полягає виклик цілісного розвитку, який вимагає третього наставлення: вірності Богові та людині. «Цей розвиток насправді стосується всіх людей у всіх аспектах їхнього життя: фізичному, моральному, культурному, соціально-політичному; і він протистоїть будь-яким формам гноблення й відкидання. Церква засуджує ці зловживання, беручи на себе зобов'язання, перш за все, навернення кожного з її членів, нас самих, до справедливості та правди. У цьому сенсі цілісний розвиток апелює до нашої святості: це покликання до справедливого і щасливого життя для всіх», – сказав Святіший Отець.

За словами Папи, необхідно зробити вибір між маніпулюванням природою та її культивуванням, що стосується не тільки маніпулювання людською природою у сфері євгеніки та штучного інтелекту, але й внутрішнього світу людини. Зокрема, це стосується аспекту насильства, несправедливості та ідеологічних упереджень щодо жінок. «Ось чому ми повинні наново відкрити відправну точку: ким є жінка і ким є Церква. Церква – це Божий люд, а не транснаціональна компанія. Жінка в Божому люді – це донька, сестра, мати. Так само як я є сином, братом, батьком. Це стосунки, які виражають наше буття на образ Божий, чоловіка і жінки, разом, а не окремо!» – наголосив Наступник апостола Петра.

Навчання на службі пошуку істини

Відтак Папа поділився кількома думками про навчання. За його словами, існує не тільки метод, як у будь-якому навчанні, а й стиль, особистий чи спільний. Говорячи про мотиви навчання, він вказав також на отримання роботи, однак «ми не живемо, щоб працювати, а працюваюмо, щоб жити». Відтак вчитися варто для того, щоб мати можливість навчати інших та служити їм, «насамперед через служіння компетентності та авторитету».

«Навчання має сенс, коли воно шукає істину. А шукаючи її, ми розуміємо, що створені для того, щоб її знайти. Істина дає себе знайти: вона запрошує, вона доступна, вона щедра. Якщо ми перестаємо шукати істину разом, навчання стає інструментом влади, контролю над іншими. […] Натомість істина робить нас вільними (пор. Ів. 8,32). Дорогі студенти, хочете свободи? Будьте шукачами і свідками істини! Намагайтеся бути вірогідними й послідовними у найпростіших щоденних рішеннях», – сказав на завершення Святіший Отець.