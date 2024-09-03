Папа учасникам зустрічі «Знаряддя миру»: молитися за мир усім серцем

У посланні до учасників молодіжної зустрічі на тему «Знаряддя миру», що проходить в італійському містечку Скала, Папа Франциск закликав учасників молитися за мир та бути паломниками надії.

с. Емілія Вандич. СНДМ – Ватикан

Папа Франциск надіслав послання для молоді, яка бере участь в зустрічі на тему «Знаряддя миру», що цими днями проходить в катедральному соборі Сан Лоренцо в італійському містечку Скала, на Амалфійському узбережжі (південь Італії). У цій зустрічі також беруть участь Архиєпископ Амалфі-Кава-де-Тіррені Ораціо Сорічеллі, представники інституцій та органів влади.

Без миру немає життя

Святіший Отець відзначив, що учасники зустрічі обрали прекрасну тему. Адже «це дійсність, яку ми переживаємо перед обличчям воєн і багатьох людей, які щодня втрачають життя: дітей, людей похилого віку, юнаків і дівчат. Ісус живе і хоче, щоб ви жили! Без миру немає життя. Є тільки смерть і руйнування», – зазначає Папа.

У цьому контексті Єпископ Риму звернув увагу на три надійних способи, щоб стати знаряддям миру. Перший спосіб полягає в тому, щоб наповнити свій день жестами миру. Папа заохочує молодих людей «поглибити шлях солідарності та діалогу, розпочатий блаженним Фра Джерардо Сассо, засновником і першим Великим Магістром Мальтійського Ордену Лицарів». Вказуючи на його приклад, Папа закликає «будувати мости дружби і взаємної солідарності». «Просвітлюйте кожну годину свого дня, роблячи жест миру: жест служіння, ніжності, прощення», – пише Святіший Отець.

Щоденно молитися за мир

Далі Папа запрошує молодь молитися за мир усім серцем, підкреслюючи, що молитва – це дуже ефективна зброя. Він закликає щоденно молитися з вірою і довірʼям, щоб мир настав якнайшвидше, особливо заохочуючи «збиратися разом, щоб розділити моменти євхаристійного поклоніння перед Господом, Царем миру». «Коли ми відчуваємо безсилля перед трагізмом світових сценаріїв, памʼятаймо, що “немає нічого неможливого для Бога”» (Лк 1:37), – підкреслює Єпископ Риму.

Війна - це капітуляція перед силами зла

І, врешті, Наступник святого Петра пропонує третій спосіб – жити як паломники надії. «З відвагою не втомлюйтеся мріяти про справедливий мир і братерство, бо це також мрія Отця: щоб його діти були об'єднані і щасливі, визнаючи всіх нас братами», – пише Папа закликаючи «не піддаватися думці, що війна може вирішити проблеми і привести до миру». «Війна – це завжди поразка, ганебна капітуляція перед силами зла», – продовжує він. Папа закликав молодих людей памʼятати про всі жертви війни та побажав, «щоб ця памʼять конкретно відкрила нам шлях вперед у сьогоденні на шляху примирення».