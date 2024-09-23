Папа учасниками різдвяного конкурсу: є велика потреба в креативності молоді

У промові, приготованій на аудієнцію з організаторами та учасниками пісенного конкурсу, який з нагоди Різдва організовує ватиканська освітня фундація, Папа Франциск заохотив юних артистів ставати свідками втіленої Любові для своїх ровесників.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У світі «є потреба в таланті, креативності молодих людей, спонукуваних не ідолами грошей та успіху, а жагою до краси, до братерства, до Господа Ісуса, Який спасає і надає сенс нашому життю». На цьому наголошує Папа Франциск у промові, яку він приготував на зустріч із організаторами та учасниками пісенного конкурсу Christmas Contest. Аудієнція, призначена на ранок 23 вересня 2024 р., була скасована через застуду Святішого Отця, але він передав своє слово у письмовій формі.

Починаючи від 2021 року, під патронатом Папської фундації Gravissimum Educationis, що займається підтримкою освіти та виховання, проводиться пісенний конкурс, який є нагодою для окремих осіб і музичних колективів представити власний музичний твір на тему Різдва, а в рамках його проведення також відбуваються ініціативи солідарності.

Співці надії

У своєму слові Святіший Отець покликається на те, що народження Ісуса у Вифлеємі супроводжувалося ангельським співом з небес: «Слава на висотах Богу й на землі мир людям Його вподобання». «Втілення Ісуса Христа, Який приносить у світ справжній мир – і як же ми його потребуємо сьогодні! – протягом віків надихало незліченну кількість митців усіх мов і культур, які накреслювали в світі стежки братерства», – нагадує він, зазначаючи, що юні артисти, які беруть участь у конкурсі, «своєю оригінальністю, своїми історіями та своїми голосами» ступають на цю ж дорогу.

«У своїй юності, у прагненні виразити своє мистецьке покликання, у своїй життєвій і християнській мандрівці, ви всі по-різному відчуваєте притягання таємниці втіленої Любові і виявляєте її через пісню та музику. І так ви співаєте надію також для тих ваших ровесників, які її втратили з багатьох причин: злидні, хвороби, війна, вимушена міграція, проблеми в сім'ї, в школі, з друзями. Можливо, когось із цих молодих людей торкнеться ваше свідчення!» – висловлює побажання Папа, наголошуючи на тому, що існує велика потреба в креативності молоді.