Папа: ми повинні навчитися дозволяти Богові заопікуватися нами

Відвідуючи спільноту, яка в столиці Тимору-Лешті опікується дітьми з інвалідністю, Папа Франциск нагадав про те, що критерієм, за яким ми будемо остаточно суджені, є любов, що виявляється через піклування про Ісуса, присутнього в стражденних.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Дев’ятий день 45-ї Апостольської подорожі Папи Франциска та його другий день перебування в Східному Тиморі розпочався зустріччю з дітьми з інвалідністю. Вранці, 10 вересня 2024 р., він завітав до школи «Irmãs Alma», яку провадить Згромадження Сестер ALMA. ALMA – це акронім, який означає «Асоціація місіонерів мирян».

Згромадження Сестер ALMA – це мирянський інститут, який в 1960-х роках заснував місіонер Пауль Генрікус Янссен, СМ в місті Маланг, Східна Ява. Члени цієї спільноти трудяться в сферах освіти, опіки над дітьми з порушеннями розвитку, сімейного душпастирства та сприяння мирянському апостоляту, проповідуючи у віддалених місцях. В Тиморі-Лешті вони присутні від 2004 року та, окрім згаданої школи, також керують дитячим будинком.

Школа «Irmãs Alma» в Ділі опікується найбільш знедоленими дітьми, у яких діагностовано фізичні та психічні вади. Заклад забезпечує дітей терапевтичними заняттями кілька разів на тиждень, покращеним харчуванням та ліками, щоб покращити їхній стан і дати їм змогу брати участь у житті місцевої громади. Він також допомагає сім'ям краще підготуватися до прийняття ситуації, пов’язаної з наявністю дитини з інвалідністю.

Папу на порозі школи привітали група сестер та діти в традиційному одязі. В залі святого Вінсента де Поля він зустрівся з приблизно 50 дітьми та 28 сестрами. Настоятелька згромадження представила Папі роботу благодійної організації.

Таїнство убогих

Ділячись кількома словами, промовляючи експромтом, Папа Франциск сказав, що йому постійно спадає на думку, що коли Ісус говорить про страшний суд, то запрошує обраних, кажучи: «Прийдіть, бо ви заопікувалися мною», а не: «Бо ви охрещені, вінчані в церкві», тощо. «Я називаю це “Свята тайна вбогих”. Це любов, яка підбадьорює, яка будує, яка зміцнює. І це те, що ми бачимо тут: любов», – сказав він, підкреслюючи, що без любові діяльність цього закладу годі збагнути, й це також допомагає «зрозуміти любов Ісуса, Який віддав життя за нас», бо «ми не можемо зрозуміти любов Ісуса, якщо не почнемо практикувати любов».

Піддатися Божій опіці

Тож дякуючи співробітникам цього закладу за те, що вони роблять, розділивши своє життя з найбільш потребуючими, Святіший Отець також подякував дітям, які дають нам свідчення того, що означає дозволити Богові заопікуватися нами. «Бо саме вони вчать нас, як ми повинні дозволити Богові піклуватися про нас. Дозволити, щоб нами опікувався Бог, а не численні ідеї, плани чи забаганки. Довірити себе Божому піклуванню. І вони є нашими вчителями в цьому. Дякую вам за це», – мовив Папа.