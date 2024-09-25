Співчуття Папи Франциска з приводу катастрофи на іранській шахті

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Франциск склав співчуття з приводу трагедії, яка сталася на вугільній шахті в Табасі на північному сході Ірану, забравши десятки життів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Папа Франциск із сумом дізнався про поранення та загибель людей внаслідок нещодавнього вибуху на вугільній шахті в Табасі», – читаємо в телеграмі співчуття, яку надіслав кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, складаючи від імені Святішого Отця співчуття тим, кого торкнулася трагедія, що сталася на північному сході Ірану. Внаслідок вибуху, що стався в суботу ввечері, загинуло щонайменше 50 людей, є також такі, що вважаються пропалими безвісті.

У телеграмі зазначається, що Папа Франциск запевняє «у своїх молитвах за загиблих і за їхні родини, що переживають жалобу», як також висловлює свою «духовну солідарність з пораненими». На всіх, кого торкнулася ця трагедія, він «призиває божественні благословення сили, втіхи та миру».

За даними іранських медіа, вибух стався, коли на місці працювало приблизно сімдесят людей, і був спричинений витоком метану. Влада вважає, що працівники, заблоковані в шахті, не вижили. Зазначається, що це одна з найгірших гірничих катастроф в новітній історії Ірану.