Папа: справжня краса – не та, що відповідає рекламним критеріям, а задуму Бога

Папа Франциск звернувся з промовою до учасників проекту “Custodi del bello” (з італ. Хранителі прекрасного), що бореться з деградацією міст, залучаючи до цієї діяльності вразливих осіб. Він поділився своїми роздумами про слова “дбати” та “краса”, що входять до назви проекту, закликаючи «плекати красу як щось унікальне і священне для кожного створіння, задумане, улюблене і прославлене Богом від початку світу».

Світлана Духович – Ватикан

У понеділок, 30 вересня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції представників проекту “Custodi del bello” (з італ. Хранителі прекрасного), що зародився в Мілані 2017 року, а згодом поширився на Флоренцію, Рим та інші італійські міста. Мета цієї ініціативи, яку серед інших підтримує також Карітас Італії, полягає в тому, щоб протистояти деградації міст завдяки залученню команд, сформованих з людей, які перебувають у вразливому становищі, з метою їхньої реінтеграції у світ праці.

Перше завдання – це дбати про людей

Звертаючись до присутніх, Святіший Отець поділився своїми роздумами про значення назви цього проекту “Custodi del bello”. Італійське дієслово “сustodire” перекладається українською як “обегігати”, “дбати” чи “захищати”. Папа зауважив, що ця багатогранна дія вимагає уваги і турботи, «адже вона починається з усвідомлення цінності того, кого або що нам довірили». «Кожен, зі своїми власними здібностями і навичками, розумом і серцем, може зробити щось, щоб подбати про речі, про інших, про спільний дім, в перспективі цілісного піклування про створіння», – сказав він.

Наступник святого Петра закликав учасників проекту, щоб у своїй діяльності, спрямованій на відновлення місць, залишених у занедбаному та деградованому стані, вони пам’ятали, що їхнім першочерговим завданням є турбота про людей, які живуть у цих місцях і відвідують їх. «Тільки так ви повернете творінню його красу», – наголосив він.

Справжня краса

Коментуючи друге слово назви проекту “il bello”, що українською означає “прекрасне”, “красиве”, Єпископ Риму зауважив, що в наш час багато говориться про красу, але часто її плутають з «ефемерними і масовізуючими естетичними моделями, більше пов'язаними з гедоністичними, комерційними і рекламними критеріями, аніж з цілісним розвитком людини». «Такий підхід є згубним, – підкреслив він, – бо не допомагає розквіту найкращого в кожній людині, а веде до деградації людини і природи». Тому, за словами Папи, потрібно навчитися «плекати красу як щось унікальне і священне для кожного створіння, задумане, улюблене і прославлене Богом від початку світу (пор. Бут. 1,4)».

«Це ваша місія, – наголосив на завершення Святіший Отець, – і я закликаю вас, як співучасників великого задуму Творця, не втомлюватися перетворювати потворне на красу, деградацію на можливість, безлад на гармонію».