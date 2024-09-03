Папа Франциск прибув в Індонезію

Вже втретє Наступник святого Петра ступає на землі індонезійського архіпелагу. Тут побували також святі Павло VI та Іван Павло ІІ.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Індонезія вітає Наступника святого Петра. У вівторок, 3 вересня 2024 р., об 11:15 місцевого часу, (7:15 - київського) літак з Папою Франциском на борту приземлився в міжнародному аеропорту Джакарти, столиці країни.

Біля трапу літака Святішого Отця зустрів місцевий Міністр з релігійних питань Якут Холіл Коумас. Діти в національному вбранні вручили йому квіти. Зустріч не передбачала промов чи переговорів. Після привітання делегацій і військових почестей Папа від’їхав до нунціатури, що стане його резиденцією на цьому етапі подорожі.

Папа Франциск – це третій Єпископ Риму, що ступив на індонезійську землю. Першим був святий Павло VI, який побував тут 3 грудня 1970 року під час Апостольської подорожі країнами Азії. А святий Іван Павло ІІ відвідував країну від 9 до 13 жовтня 1989 року в рамках своєї 44-ї Апостольської подорожі.

Присвятивши перший день відпочинкові після перельоту, активну програму Папа Франциск розпочне 4 вересня. Перед президентським палацом вранці відбудеться офіційна церемонія привітання, візит ввічливості до глави держави та зустріч з представниками влади, громадянського суспільства й дипломатичного корпусу, під час якої Святіший Отець виголосить промову. Після приватної зустрічі з єзуїтами в Апостольській нунціатурі, що відбудеться перед обідом, ввечері Папа в катедральному соборі зустрінеться з духовенством і богопосвяченими особами. Завершиться день інавгурацією осередку освітнього руху «Scholas occurrentes».