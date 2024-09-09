Папа прибув до Ділі, столиці Тимору-Лешті

Відвідини острівної країни у Південно-Східній Азії з католицьким населенням є третім етапом подорожі, що триватиме до наступної п’ятниці, включаючи також відвідини Сінгапуру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Через тиждень після початку 45-ї Апостольської подорожі Папа Франциск розпочав її третій етап. У понеділок, 9 вересня 2024 р., літак авіакомпанії «Air Niugini», національної авіакомпанії Папуа-Нової Ґвінеї, о 14:20 місцевого часу (8:20 - київського) приземлився в міжнародному аеропорту Ділі, столиці Тимору-Лешті, розташовного на найсхіднішому з Малих Зондських островів у Південно-Східній Азії, де католики складають майже все населення.

На летовищі ім. Президент Ніколау Лобату Папу зустрічали Президент Жозе Мануель Рамуш-Орта та Прем'єр-міністр Шанана Гужмау, а також місцеві ієрархи. Двоє дітей у національному вбранні, як завжди, піднесли Святішому Отцеві квіти, а також таїс – традиційний тиморський шарф.

Після протокольної частини з почесною вартою, вишикуваною на злітній смузі аеропорту, та представленням делегацій, папський кортеж попрямував до нунціатури. Папа їхав панорамним автомобілем, вітаючись із мешканцями, які заповнили вулиці.

Після короткого відпочинку Святіший Отець від’їде до президентського палацу, де відбудеться церемонія привітання та візит ввічливості до Глави Держави, а також зустріч з представниками влади, дипломатичного корпусу й громадянського суспільства. Франциск є другим після святого Івана Павла ІІ Наступником святого Петра, який ступив на землі Тимору-Лешті.