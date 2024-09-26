Розпочався візит Папи Франциска в Бельгію

Папа Франциск прилетів до Брюсселя. Країна втретє, після двох візитів святого Івана Павла ІІ, приймає Наступника святого Петра.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Розпочався другий етап 46-ї Апостольської подорожі Папи Франциска. Ввечері, 26 вересня 2024 р., після одноденних відвідин Люксембургу, він прилетів до авіабази Мельсбрук, що колись була головними повітряними воротами Брюсселя, а тепер використовується військово-повітряними силами.

Коли Папа наблизився до підніжжя трапу літака, прозвучав короткий гімн привітання Aux Champs, зарезервований для глав держав. На краю почесної варти його зустріли Король і Королева Бельгії та двоє дітей, які піднесли квіти. Далі відбулася офіційна церемонія привітання, яка не передбачала промов, а лише прозвучали гімни та відбулося взаємне привітання делегацій.

Коли відійшли військовослужбовці почесної варти, до Папи, королівської варти та делегацій підбігли діти у футболках з логотипом візиту, які заспівали вітальну пісню. З аеродрому Святіший Отець від’їхав до Апостольської нунціатури, яка до неділі стане його домом.

Бельгія втретє приймає Наступника святого Петра. Країну двічі відвідував святий Іван Павло ІІ: вперше 16-21 травня 1985 року з нагоди своєї Апостольської подорожі в країни Бенілюксу (11-21 травня), а вдруге 3-4 червня 1995 року з нагоди беатифікації бельгійського місіонера отця Дамʼяна де Вестера, якого 2009 року канонізував Венедикт XVI.