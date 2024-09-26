Люксембург вдруге вітає Наступника святого Петра

Папа Франциск прибув до Великого Герцогства Люксембург з одноденним візитом, яким відкриється відзначення Марійський ювілей 400-річчя вшанування Пресвятої Богородиці як Покровительки пригноблених, статуя якої тепер зберігається у катедральному соборі.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Через майже 40 років після незабутнього візиту святого Івана Павла ІІ в травні 1985 року, на землю Великого Герцогства Люксембург знову ступив Наступник святого Петра. У четвер, 26 вересня 2024 р., приблизно о 09:56 місцевого часу, в аеропорту Люксембург-Фіндел приземлився Airbus321Neo італійської авіакомпанії ITA Airways, яким у цю країну в Західній Європі прибув Папа Франциск.

На летовищі відбулася офіційна церемонія привітання. Святішого Отця біля літака зустріли Великий Герцог Анрі з дружиною та Глава Уряду Люк Фріден, а також Архиєпископ Люксембурга кардинал Жан-Клод Оллеріш і Апостольський нунцій архиєпископ Франко Коппола. Юнак і дівчина вручили Папі квіти.

В супроводі очільників держави він прибув крізь почесну варту до розташованого поблизу ангару, де й пройшла церемонія привітання, яка не передбачала промов. Прозвучали гімни, віддано шану прапорам, відбулося взаємне представлення делегацій. Все це – в оточені молоді, яка зібралася навколо спорядженої для цієї нагоди платформи.

З аеропорту Святіший Отець від’їхав до палацу Великих Герцогів, щоб здійснити візит ввічливості та опісля зустрітися з представниками влади і громадянського суспільства. Після обіду в архиєпископському палаці Папа зустрінеться з катедральному соборі з місцевою церковною спільнотою, після чого відлетить до Брюсселя.