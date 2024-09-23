Папа: справжній прогрес покращує життя всіх, а не множить нерівність

У своєму слові учасникам пленарної асамблеї Папської академії наук Папа Франциск висловлює стурбованість сильним впливом людства на природу та екосистеми, а також заохочує належним чином оцінювати переваги та серйозні негативні наслідки, які може принести розвиток штучного інтелекту, пам’ятаючи про етичні рамки поступу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«В час, коли кризи, війни і загрози світовій безпеці, здається, переважають, ваш виважений внесок у просування знань на служінні людському роду є ще більш важливим для справи глобального миру та міжнародного співробітництва», – із такими заохоченнями Папа Франциск звертається до членів Папської академії наук, дякуючи їм за участь в її роботі. Науковці зібралися у Ватикані на свою пленарну асамблею і в понеділок, 23 вересня 2024 р., мали заплановану аудієнцію зі Святішим Отцем. Зустріч була скасована через застуду Папи, який, однак, передав їм свою промову в письмовій формі.

Науки на служінні та утвердженні гідності людини

Темами цьогорічної пленарної асамблеї є Антропоцен та штучний інтелект. Щодо першого, то термін «Антропоцен» був запропонований на позначення геологічної епохи, в якій значний вплив відіграє вплив людини на землю. Наступник святого Петра подякував академікам за те, що вони зосереджують свою увагу на цій темі, звертаючи особливу увагу на наслідки для вбогих і виключених. «У своєму прагненні до пізнання і розуміння фізичного світу науки ніколи не повинні випускати з уваги важливість використання цих знань для служіння і утвердження гідності людини і людства загалом», – підкреслює він, зауважуючи, що в той час, коли світ змагається з серйозними соціальними, політичними й екологічними викликами, ми «чітко бачимо нагальність ширшого контексту, в якому інклюзивний публічний дискурс ґрунтується не лише на інформації з різних наукових дисциплін, а й на участі всіх складових суспільства».

Користь і ризики штучного інтелекту

Іншою темою пленарної асамблеї є новітні знання та інновації, між якими – прогрес у сфері штучного інтелекту. За словами Папи, такий поступ може виявитися корисним для людства, «наприклад, просуваючи інновації в галузі медицини та охорони здоров'я, а також допомагаючи захистити природне довкілля та уможливлюючи стале використання ресурсів у світлі кліматичних змін». Однак, він може також мати серйозні негативні наслідки для населення, зокрема, для найбеззахисніших, як також «формувати громадську думку, впливати на вибір споживачів та втручатися у виборчі процеси». «Ці виклики нагадують нам про незмінно людські та етичні виміри будь-якого науково-технічного прогресу», – підкреслює Святіший Отець, цитуючи в цьому контексті цьогорічне послання на Всесвітній день миру, в якому він наголошував на стійкому переконанні Церкви в тому, що «в основі розвитку нових технологій повинна лежати гідність, притаманна кожній людині, і братерство, яке пов'язує нас як членів одного людського роду» і що «технологічні розробки, які не ведуть до покращення якості життя всього людства, а навпаки, посилюють нерівність і конфлікти, ніколи не можуть вважатися справжнім прогресом».