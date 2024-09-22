Папа: мігранти спонукають нас плекати мрію про братерство

Папа Франциск написав передмову до книги «Врятований мігрантами. Розповідь про один стиль життя» о. Маттії Феррарі, капелана гуманітарної місії, що рятує мігрантів у морі, який описує свій досвід.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Мрія про братерство, яку мігранти закликають нас плекати і яку я поклав в основу свого понтифікату, є Божою мрією, і Церква завжди її підтримувала, особливо посиливши це після ІІ Ватиканського Собору», – пише Папа Франциск у передмові до книги «Врятований мігрантами. Розповідь про один стиль життя», яка побачила світ цими днями. В ній о. Маттія Феррарі, капелан гуманітарної місії «Aps Mediterranea Saving Humans», описує свій досвід роботи на морі в справі порятунку мігрантів, які залишають свої країни в пошуках кращого майбутнього.

Ми стоїмо на роздоріжжі

Святіший Отець зазначає, що від початку свого понтифікату він присвятив особливу увагу трагедії мігрантів, які є «одним із знаків часу цієї історичної епохи». Тож його перша пастирська подорож була на острів Лампедузу, символ кораблетрощ і прийняття, де він наголосив на питанні, яке Бог поставив Каїнові: «Де твій брат?». Як пише Папа Франциск, «трагедія мігрантів торкається нашої найглибшої самобутності», адже йдеться про те, щоб обрати, «чи були справді братами й сестри, чи ні». «Ми стоїмо на роздоріжжі цивілізації. Або культура людяності та братерства, або культура байдужості», – говорив він рік тому, 22 вересня 2023 року, під час візиту до Марселя з нагоди третіх Середземноморських зустрічей.

Досвід любові Ісуса

Наступник святого Петра зазначає, що протягом цих років він неодноразово зустрічався з мігрантами. Цим він «хотів підкреслити, що вони справді є нашими братами й сестрами та допомагають нам наново відкривати універсальне братерство». «Ті, хто практикує прийняття, знають, що дружба з убогими є спасенною, бо через них, улюблених братів і сестер Ісуса, ми маємо особливий досвід Ісусової любові і наново відкриваємо для себе красу бути частиною цього великого братерства», – пише Папа.

Втілення братерства

За словами Святішого Отця, братерство – це волання, і мігранти, які стукають у наші двері, приносять з собою це волання, «вони просять, щоб їх визнати братами і сестрами, щоби разом прямувати далі». «Допомога і прийом – це не лише важливі гуманітарні жести, це жести, які надають плоті братерству, які будують цивілізацію», – наголошує він, підкреслюючи, що Церква супроводжує цей шлях, бо цього вимагає Євангеліє: «Церква не має альтернативи, якщо вона не йде за Ісусом, якщо вона не любить так, як любить Ісус, вона втрачає сам сенс свого існування. Втілення загального братерства – це мрія, яку Бог довірив нам від початку створення: кожен, хто бере участь у цій місії, співпрацює з Божою мрією».