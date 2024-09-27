Папа Франциск про Івана Павла ІІ: джерело натхнення для сучасного світу

Папа Франциск написав передмову до книги, що зібрала не публіковані роздуми Кароля Войтили з періоду до його обрання на Петровий престол.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святий Іван Павло ІІ, незважаючи на час, що минув після його понтифікату, залишається джерелом натхнення і приваблює людей до Христа своїм способом життя, глибиною свого вчення та вмінням наближатися до життя людей. У сучасному світі, настільки неспокійному і непередбачуваному, ми особливо потребуємо його прикладу і його батьківства», – пише Папа Франциск у передмові до книги «Метою є щастя». До цієї книги, приготованої у співпраці з Люблінським католицьким університетом, увійшли 366 роздумів про віру та на інші теми, які Кароль Войтила написав ще до свого обрання на Наступника святого Петра, більшість з яких досі не публікувалися.

Як зазначає Святіший Отець, неможливо до кінця збагнути святого Івана Павла ІІ, якщо не пізнати Кароля Войтили, тобто, походження цього святого Папи, якщо не відкрити його особистість. «Ця збірка коротких уривків з його текстів, здебільшого неопублікованих за кордоном, а деякі навіть у Польщі, дарує нам можливість познайомитися з невеликими перлинами його загальнолюдської та християнської глибини, стимулюючи нашу цікавість і викликаючи бажання пізнати його ближче», – пише Папа Франциск, висловивши побажання, щоб ці 366 фрагментів, відібрані для того, щоб супроводжувати нас на щодень, «принесуть щедрі добрі плоди».