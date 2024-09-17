Папа: братерство є опорою проти насильства та війни

У передмові до книги Енцо Бʼянкі, присвяченої братерству, Папа Франциск ділиться думками про те, що без братерства такі цінності як рівність і свобода постійно перебувають під загрозою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Якщо визначати братерство за його наслідками, то треба одразу сказати, що воно є опором жорстокості світу», – пише Папа Франциск у передмові до книги «Границі» італійського католицького богослова Енцо Бʼянкі, засновника екуменічного монастиря в Бозе. У книзі автор розвиває тему значення братерства у світлі того, що у відомій тріаді цінностей, запропонованій Французькою революцією – свобода, рівність, братерство, – третій елемент є чи не найбільш знехтуваним, у той час як воно необхідне як основа для утвердження перших двох.

У передмові до книги Святіший Отець зазначає, що відколи існує людство, відтоді серед нього присутній «демон війни», проявляючись у суперництві, що веде до заперечення й убивства іншого, що проявилося у Каїновому братовбивстві. «На жаль, братерство – це те, чого найбільше бракує в нашому спільному житті, і саме його відсутність спричиняє страждання. Без братерства рівність і свобода завжди залишатимуться під загрозою, слабкими цінностями, яким легко суперечити», – пише він, вказуючи на те, що братерство вимагає конкретного рішення «відкинути виключення, бажати примирення та прагнути глибокої людської спільності».

Папа зазначає, що брат Енцо «своєю звичною людською глибиною та духовною мудрістю» показує нам, що «братерство – це покликання людства». «Ми всі є братами і сестрами в людському роді, смертними, але з усвідомленням того, що ми живемо, щоб перебувати у стосунках одні з одними. Великим даром, який ми можемо прийняти, є інша людина: близька чи далека, знайома чи незнайома, друг чи ворог. Якщо стаємо поруч, то завжди маємо перед собою брата, сестру і відчуваємо, що маємо одне покликання: перейти від “я” до “ми”, щоб жити разом», – підкреслює Папа Франциск.