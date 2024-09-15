Папа до сімей у паломництві: молімося за сім’ї на теренах, де триває війна

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Франциск привітав учасників 17-го Паломництва сімей в намірі сім’ї, організованого в Італії рухом «Віднова в Святому Дусі».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Момент спільної молитви», яка «залучає батьків, дітей, бабусь і дідусів, підтримуючи їх у їхній дорозі силою віри». Цим для Папи Франциска є «17-е Національне паломництво сімей за сім'ю», організоване в суботу 14 вересня до Марійських святинь у Помпеях та в Лорето рухом «Віднова у Святому Дусі» в співпраці з папськими прелатурами обох санктуаріїв, Відділом Італійської єпископської конференції у справах душпастирства сім'ї та Форумом сімейних асоціацій.

У посланні за підписом кардинала Пʼєтро Пароліна, Державного Секретаря, адресованому на імʼя Джузеппе Контальдо, голови «Віднови у Святому Дусі», зазначається, що Папа позитивно оцінює цю подію і висловлює сердечні вітання та духовну близькість усім її учасникам. «Ввіряючи люблячому погляду Богородиці численні сім'ї, що перебувають у складних ситуаціях, на територіях війни або випробувані великою бідністю», Папа Франциск «приєднується до паломників, призиваючи дар Святого Духа, щоб християнські сім'ї в Італії, в Європі і в усьому світі стали знаряддями миру, свідчачи про красу спільного життя».