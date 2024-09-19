Папа: потрібне екологічне навернення, щоб відновити гармонію зі створінням

Приймаючи членів Центру післядипломного підвищення кваліфікації «Laudato si’», створеного на базі папського палацу в Кастель-Ґандольфо, Папа Франциск поділився думками про значення інклюзивної освіти в царині цілісної екології та про циркулярну економіку.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Оновлення зусиль, спрямованих на «для відновлення добрих і плідних стосунків між людським родом і створінням, через працю, яка піклується і оберігає те, що нам довірив Творець», було головною темою промови, яку Папа Франциск виголосив, приймаючи вранці 19 вересня 2024 року представників Центру післядипломного підвищення кваліфікації «Laudato si», органу наукової, освітньої та громадської діяльності, який він заснував у лютому 2023 року в дусі своєї енцикліки на тему піклування про «спільний дім».

Успіх ініціативи «Селище Laudato si'»

Папа Франциск подякував співробітникам Центру «за відданість, з якою вони беруть участь у цьому новому проекті», відзначивши директора о. Фабіо Баджо, який пояснив, як програма має на меті «конкретизувати принципи, що містяться в енцикліці Laudato si'». Тема конкретності, яку підхопив Святіший Отець, також простежується в стимулюванні «екологічного навернення», через ініціативи осередку.

«Я задумав створити зриму модель мислення, структури та дії, яку назвав “Селище Laudato siʼ”», – пояснив Папа, маючи на увазі 55 гектарів літньої резиденції Римських Архиєреїів у Кастель-Ґандольфо, 35 з яких займають мальовничі сади, а 20 – сільськогосподарські угіддя, ферма, теплиці та господарські будівлі, які виявилися «відповідним місцем для розміщення своєрідної “лабораторії”, в якій можна було б експериментувати з навчальними програмами». Ці експерименти втілилися в навчальний курс для садівників і озеленювачів, в якому взяли участь десять кандидатів зі складних життєвих обставин: мігранти, біженці, люди з інвалідністю, колишні в'язні, жертви насильства, молодь і безробітні дорослі.

Поширення цілісної екології

Як нагадав Святіший Отець, цей проект заручився підтримкою міжнародних експертів найвищого рівня, розвиваючи три напрямки, якими є «інклюзивний вишкіл щодо цілісної екології, циркулярна та генеративна економіка і екологічна сталість». Результатом став «складний і багатогранний проект, який торкається різних аспектів цілісної екології», знаходячи стійкі опори в сільському господарстві, сталості та диверсифікації, «інвестують в інфраструктури, системи гідратації та розвиток сільськогосподарських технік, які шанують екосистему й біорозмаїття».

Конкретизація принципів Laudato si'

Розглядаючи останні досягнення ініціативи, Папа Франциск відзначив нещодавню закладку виноградника, який він назвав «синтезом традицій та інновацій» та справжньою «візиткою Селища». Також і на цьому етапі, нагадав він, не забракло внеску експертів у галузі виноградарства. Це тому, що «намір полягає в тому, щоб прямувати до досконалості». Серед найбільш актуальних елементів цієї останньої інновації Святіший Отець виділив значне використання «ручної праці», що перегукується з побажанням відновлювати гармонію між людиною і створінням. На завершення Папа ще раз подякував співробітникам центру, благословивши їхню працю та підтвердивши свою довіру до проекту, який може «добре представити ті принципи цілісної екології», які він підкреслив у енцикліці Laudato si' та в Апостольському напоумленні Laudate Deum.