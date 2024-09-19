Папа: потрібна міжнародна співпраця, щоб повертати привласнене мафіями

У посланні учасникам симпозіуму на тему використання на соціальні цілі благ, конфіскованих в організованої злочинності, Папа Франциск завертає увагу не те, що мафіозна діяльність чинить замах на спільне благо, а боротьба з нею вимагає політичної волі на міжнародному рівні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Організована злочинність «має транснаціональний характер і охоплює всі основні види незаконного обігу товарів і послуг», а «боротьба з нею є одним з найважливіших викликів для міжнародної спільноти, оскільки вона, разом з тероризмом, є найбільшою невійськовою загрозою для безпеки будь-якої держави та міжнародної економічної стабільності». Про це пише Папа Франциск у посланні до учасників Конференції на тему суспільного використання активів, конфіскованих у мафії, яка 19 і 20 вересня 2024 року відбувається у Ватикані з ініціативи Папської Академії суспільних наук. Святіший Отець підкреслює, що «перед обличчям рани, яку транснаціональна організована злочинність завдає суспільству», повинна бути «політична воля, щоб протистояти світовій проблемі зі світовою реакцією», як на це вказав у передмові до Палермської конвенції ООН 2000 року тодішній Генеральний секретар Кофі Аннан.

Мета вилучення активів – відновлення спільного блага

За словами Папи, в контексті, де організована злочинність не знає державних кордонів, існує міжнародний консенсус щодо того, що держави через свої інституції повинні не лише вести розслідування та ставити організовану злочинність перед судом, але також співпрацювати «для виявлення її активів та їх повернення, щоб унеможливити подальшу злочинну діяльність». «Але слід пам'ятати, що повернення майна не повинно обмежуватися лише цією метою боротьби зі злочинністю, а повинно бути спрямованим на надолуження і відбудову спільного блага», – додає він, підкреслюючи, що організована злочинність діє про спільного блага, атакуючи «мільйони чоловіків і жінок, які мають право жити своїм життям і виховувати своїх дітей гідно, без голоду і страху перед насильством, гнобленням і несправедливістю», і саме «соціально марґіналізовані групи особливо вразливі» на її діяльність.

«Неможливо і неприпустимо забувати про цих жертв, тому що тільки пам'ятаючи про них, можна осмислити шкоду, завдану організованою злочинністю, і тільки розуміючи цю шкоду, можна визначити, як допомогти, захистити і відшкодувати, що є важливими аспектами для вирішення конфліктів і досягнення миру», – пише Святіший Отець, вказуючи на італійську модель, як на приклад того, як вилучені в мафії активи «можуть бути використані для відшкодування шкоди, завданої жертвам і суспільству; як вони можуть бути використані для відновлення спільного блага».