Папа студентам: здійснюйте революцію любові та служіння

Приймаючи членів Міжнародного руху студентів-католиків «Pax Romana», Папа Франциск побажав, щоб завдяки свідченню Євангелія та слідуванню за соціальною доктриною Церкви вони ставали головними дійовими особами революції любові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 20 вересня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції членів Міжнародного руху студентів-католиків «Pax Romana», яким подякував за зусилля, «спрямовані на сприяння соціальній справедливості та цілісному людському розвиткові, натхнені соціальним вченням Церкви».

Революція милосердної любові

Папа нагадав, що у Апостольському напоумленні «Christus vivit» за підсумками синоду 2018 року він заохочував молодь бути «головними дійовими особами революції милосердної любові та служіння». «Ваша присутність і діяльність – в академічному середовищі, на роботі чи на вулицях міст –переслідує цю мету, докладаючи зусиль для побудови більш співчутливого, гармонійного і братерського світу», – сказав він, перерахувавши деякі ініціативи руху, що ґрунтуються «на свідченні Євангелія та на соціальній доктрині Церкви». «Виховуючи почуття глобального громадянства та заохочуючи до дій на місцевому рівні, ваш Рух готує молодих людей до глибшого розуміння найгостріших соціальних проблем сучасності та дає їм можливість сприяти ефективним змінам у власних громадах, слугуючи таким чином євангельською закваскою», – додав Наступник святого Петра.

Ми всі – паломники в цьому світі

У контексті наближення заключного етапу Синоду про синодальність Святіший Отець заохотив юнаків і дівчат «залучатися в синодальний шлях Церкви», що означає спільну подорож у слуханні, участі та діалозі, відкритому на розпізнання, залишаючись уважними до голосу Святого Духа. «Я також заохочую вас прийняти прийдешнє відзначення Святого Року 2025 як особливу нагоду для особистого оновлення та духовного збагачення в єдності з усією Церквою», – сказав він, зауваживши, що промовистий знак Святих Дверей, через які проходять вірні, «нагадує нам про те, що всі ми – паломники, всі перебуваємо в дорозі, покликані разом до ще глибшого єднання з Господом Ісусом і до відкритості на Його благодать, яка перемінює наші життя та світ, у якому ми живемо».