Папа кардиналам: одним із завдань реформи курії є подолати дефіцит бюджету

Папа Франциск написав лист до Колегії Кардиналів, в якому ділиться зі своїми найближчими співробітниками баченням економічної реформи, яка вимагає спільних зусиль, що уникати непотрібних видатків, якнайкраще управляти наявними ресурсами та залучати допомогу ззовні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Кожна з інституцій Святого Престолу творить з усіма іншими єдине тіло: тому справжня співпраця та взаємодія задля єдиної мети, тобто блага Церкви, є суттєвою вимогою нашого служіння», – наголошує Папа Франциск у листі до Колегії Кардиналів, який датований 16 вересня 2024 року і був оприлюднений в п’ятницю, 20 вересня. У ньому Святіший Отець нагадує, що десять років тому розпочався процес реформи Римської курії, а з Апостольською конституцією «Predicate Evangelium» визначено нову організацію Святого Престолу. Все це для того, щоб курія якнайкраще «допомагала Наступникові святого Петра в здійсненні його верховного пастирського уряду для добра і на служінні вселенській і місцевим Церквам».

Актуальна вимога економічної реформи

«Незважаючи на труднощі і, часом, спокусу незворушності та застиглості перед обличчям змін, протягом цих років було досягнуто чимало результатів. Я дякую вам за допомогу, яку ви надавали і надалі надаєте», – пише Папа, переходячи до теми, яка чи не найбільше порушувалася під час зібрань кардиналів перед початком конклаву 2013 року, а саме – економічної реформи Святого Престолу. Святіший Отець зазначає, що цей запит виявився далекоглядним і допоміг «набути більшого усвідомлення того факту, що економічні ресурси на служінні місії є обмеженими, а тому ними потрібно розпоряджатися з ретельністю та серйозністю».

Співпрацювати та уникати надмірного

За словами Папи, потрібні «додаткові зусилля з боку всіх», щоби «нульовий дефіцит» бюджету «не був лише теоретичною метою, а справді досяжною». Він зазначив, що реформа заклала основи для здійснення етичної політики, яка дає змогу покращити економічну віддачу наявного майна. «До цього додається необхідність для кожної інституції шукати зовнішні ресурси для своєї місії, показуючи приклад прозорого та відповідального управління на служінні Церкві», – пише Святіший Отець, зауважуючи, що якщо йдеться про скорочення видатків, то потрібно дати конкретний приклад, «щоб наше служіння здійснювалося в дусі відповідності потребам, уникаючи зайвого і правильно обираючи пріоритети, сприяючи взаємній співпраці та синергії», усвідомлюючи відповідальність за те, щоб «гарантувати майбутнє місії».

За прикладом взаємодопомоги в родині

На думку Папи, інституції можуть багато навчитися від «солідарності в добрих родинах». Подібно до того, як у таких родинах ті, хто перебуває в кращому економічному становищі, допомагає більш потребуючим членам, так і «установи, які фіксують прибуток, повинні робити внесок у покриття загального дефіциту». «Це означає дбати про добро нашої спільноти, проявляючи великодушність, в євангельському розумінні цього терміну, як передумову для того, щоб просити про великодушність також ззовні», – підкреслює він, просячи «прийняти це послання з відвагою і в дусі служіння та з переконанням, лояльністю і щиро підтримувати реформи, що відбуваються, активно ділячись своїми знаннями і досвідом, роблячи свій внесок у процес реформування».