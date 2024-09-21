Папа податковій поліції: термометром суспільного життя є усмішка дитини

Приймаючи функціонерів італійської Фінансової Гвардії з нагоди 250-річчя заснування інституції, Папа Франциск зауважив, що справедливість є важливою, але її самої замало, щоб заповнити ті порожнечі, які може втамувати лише любов. Він наголосив, що багатство народу – це не лише ВВП, але й природна, культурна й духовна спадщина.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У традиції – майбутнє», – під таким гаслом італійська Фінансова Ґвардія, військовий корпус із загальними повноваженнями економічної та фінансової поліції, підпорядкований Міністерству економіки та фінансів, відзначає своє 250-річчя. Це гасло стало відправною точкою для роздумів, якими Папа Франциск поділився з делегацією корпусу, приймаючи її на аудієнції в суботу, 21 вересня 2024 року. Він зауважив, що воно «вказує на коріння», що привело до заснування та дало напрямні для розвитку. «Створена як спеціальний корпус фінансового нагляду та захисту кордонів, вона взяла на себе завдання податкової та фінансово-економічної поліції, морської поліції, а також важливу місію у сфері порятунку як на морі, так і в горах. Історичним нагадуванням цього зобов'язання є допомога, надана єврейським біженцям і переслідуваним під час двох великих світових воєн», – нагадав Святіший Отець.

Справедливість в економічних стосунках

День для аудієнції був обраний не випадково, адже цього дня припадало свято євангелиста Матея, Небесного покровителя корпусу. Папа нагадав, що коли Ісус його покликав, той був митарем, виконував роботу, яку «подвійно зневажали» – через те, що працював на імперську владу і через те, що був корумпованим. Перед тим, як стати Христовим учнем, він представляв «утилітаристську і безпринципну ментальність, що поклоняється лише ідолові-грошам». За словами Святішого Отця, схожа логіка також і сьогодні відбивається на суспільному житті, породжуючи дисбаланс і маргіналізацію. «Хіба можна пояснити голод у світі, якщо у розвинутих суспільствах є велике марнування продуктів?» – запитував він, додавши, що «якщо б на рік зупинилося виробництво зброї, то в світі завершився б голод».

«У цій панорамі ви покликані робити свій внесок у справедливість економічних стосунків, перевіряючи дотримання правил, що регулюють діяльність окремих осіб та бізнесу», – сказав Наступник святого Петра, нагадуючи про обов’язок кожного громадянина, відповідно до критеріїв справедливості, робити свій внесок у забезпечення потреб держави. Це включає боротьбу з нелегальною діяльністю в інтернеті чи з неврегульованим працевлаштуванням. «Усе це – ваш конкретний і щоденний спосіб служіння спільному благу, бути близькими до людей, протидіяти корупції та сприяти законності», – додав він.

Самої справедливості недостатньо

Як зауважив далі Святіший Отець, погляд, з яким Ісус глянув на юного Матея, говорить нам про те, що «гідність і життя людини є серцем життя народу». «Матей, у певному сенсі, перейшов від логіки зиску до логіки справедливості. Але в школі Ісуса він також вийшов за межі рівності та справедливості і пізнав безкорисливість, дар себе, який породжує солідарність, спільність, включеність», – сказав він, додаючи, що хоч справедливість є необхідною, її недостатньо, щоб заповнити ті порожнечі, «які може заповнити лише безкорисливість, милосердя, любов».

«Ви відчуваєте це, наприклад, коли організовуєте прийняття і порятунок мігрантів, які опинилися в небезпеці в Середземномор'ї: дякую вам за це, дякую. Або робите це під час відважних дій з ліквідації наслідків стихійних лих в Італії та інших країнах. Але згадаймо також про боротьбу з лихом наркоторгівлі, з торговцями смертю. Ваше служіння не закінчується захистом жертв, але включає в себе намагання допомогти відродженню тих, хто чинить зло», – сказав Папа, наголошуючи на необхідності протидіяти «глобалізації байдужості».

Справжнє багатство народу

Підсумовуючи, Святіший Отець потрібна альтернатива глобалізації байдужості, «яка сіє знищення через насильство та війни», але також «через занедбання піклування про соціалізацію і довкілля». «Адже багатство країни полягає не лише в її ВВП, воно полягає в її природній, мистецькій, культурній, релігійній спадщині - і в усмішках її мешканців, її дітей», – сказав Папа, навівши слова одного глави держави, який йому казав: «У мене є особливе мірило: усмішка дітей і людей похилого віку. Коли посміхаються і ті, й інші, то в суспільстві справи не так вже й погані».