Папа: Пасха – Христова! Не замикаймося в наших схемах і календарях

З нагоди зустрічі з представниками робочої групи «Pasqua Together 2025» Папа Франциск заохотив не змарнувати нагоду, яку нам дає спільне відзначення Великодня в рік, коли припадає 1700-річчя Нікейського вселенського собору, який врегулював визначення дати святкування Пасхи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Неодноразово до мене зверталися із закликами шукати вирішення цього питання, щоб спільне святкування Дня Воскресіння перестало бути винятком, а стало нормою. Тому я заохочую тих, хто стоїть на цьому шляху, бути витривалими і докладати всіх зусиль у пошуках можливої спільності, уникаючи всього, що натомість може призвести до ще більших поділів між братами», – читаємо в промові Папи Франциска, приготованій на зустріч із робочою групою «Pasqua Together 2025». Приймаючи представників різних організацій і рухів, які належать до різних конфесій і працюють над різними проектами, між якими приготування до відзначення Другого тисячоріччя Відкуплення в 2033 році, Святіший Отець вручив своє слово в письмовій формі.

Нагода 2025 року

Наступник святого Петра висловлює своє заохочення проектам групи, зокрема тим, які виражають прагнення не змарнувати «важливу нагоду, яку нам дає 2025 рік». «Наступного року, власне, – який для Католицької Церкви буде черговим Ювілеєм – святкування Пасхи через збіг календарів буде спільним для всіх християн. Це важливий знак, до якого додається 1700-річчя проведення першого Нікейського Вселенського Собору, який, окрім проголошення Символу віри, також розглядав питання дати Пасхи, зважаючи на різні традиції, що вже існували на той час», – зазначає він, висловлюючи свою підтримку зусиллям на користь спільного відзначення Великодня.

Справжня суть питання

Святіший Отець ділиться з членами групи «Pasqua Together 2025» думкою, яка, за його словами, відсилає до суті цієї проблематики: «Пасха не відбувається з нашої ініціативи або за тим чи іншим календарем: пасхальна подія відбулася тому, що “Бог так полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне”». Тому, як підкреслює Папа, ми не повинні забувати про першість Бога. «Не замикаймося в наших схемах, у наших проектах, в наших календарях, в “нашій” Пасці. Пасха – Христова!» – наголошує він, додаючи, що ми повинні просити про благодать «завжди залишатися Його учнями», щоб Ісус показував нам дорогу.