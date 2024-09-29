Папа попрощався з Бельгією. XLVI Апостольська подорож добігає до кінця

Під час перельоту з Брюсселя до Риму передбачена традиційна пресконференція Папи з журналістами, які супроводжують його на борту літака.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Франциск завершує свою 46-у Апостольську подорож, яка 26 вересня 2024 р. привела його з кількагодинним візитом у Люксембург, а опісля – в Бельгію, де він перебував до неділі, 29 вересня.

Після Євхаристійного богослужіння, яке він очолив на стадіоні ім. Короля Бодуена в Брюсселі, Святіший Отець прибув на базу ВПС Мельсбрук поблизу столиці, де відбулася церемонія прощання за участі представників уряду країни. У книзі почесних гостей аеродрому він залишив такий запис: «Дякую за прийом, отриманий на базі ВПС в Мельсбруку, бажаю, щоб вона завжди була на служінні мирові в Бельгії, в Європі та всьому світі».

Папа Франциск останнім піднявся на борт літака авіакомпанії «Brussels Airlines», який о 13:21 місцевого часу піднявся в небо. Після приблизно двогодинного перельоту повітряне судно приземлиться в римському міжнародному аеропорту Фюмічіно. Під час повітряної подорожі заплановане традиційне спілкування Святішого Отця з журналістами, яку супроводжують його під час подорожі.