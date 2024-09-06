Папа Франциск попрощався з Індонезією

Перший етап 45-ї Апостольської подорожі завершився. Папа Франциск прямує до Папуа-Нової Ґвінеї.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Вранці, 6 вересня 2024 р., відслуживши в приватній формі Святу Месу в каплиці Апостольської нунціатури в Джакарті, Папа Франциск попрощався із персоналом дипломатичного представництва, яке стало для нього резиденцією під час перебування в Індонезії. Опісля він від’їхав до міжнародного аеропорту Джакарти, де за участю Міністра з релігійних питань Якута Холіла Коумаса відбулася церемонія прощання.

Святіший Отець піднявся на борт повітряного судна місцевої авіакомпанії «Garuda Indonesia», яке о 10:37 місцевого часу (6:37 - київського), вирушило в шестигодинний політ до Порт-Морсбі, столиці Папуа-Нової Ґвінеї. Відвідини цієї країни, що триватимуть від 6 до 9 вересня, будуть другим етапом цієї Апостольської подорожі, найтривалішої в цьому понтифікаті.

Здолавши приблизно 4700 кілометрів повітряного шляху, літак приземлиться в міжнародному аеропорту Порт-Морсбі, де відбудеться офіційна церемонія привітання, яка однак не передбачає виголошення промов. З летовища Святіший Отець від’їде до Апостольської нунціатури.