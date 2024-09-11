Папа Франциск прибув до Сінгапуру

Четвертим і останнім етапом Апостольської подорожі Папи Франциска є Сінгапур, куди Папа Франциск прибув у середу, 11 вересня 2024 року.

Світлана Духович – Ватикан

Літак авіакомпанії «Aero Dili» з Папою Франциском на борту, що вилетів з Ділі, столиці Тимору-Лешті, у середу 11 вересня 2024 р., приблизно о 12:25 місцевого часу, того ж дня приземлився в сінгапурському аеропорту Чанґі о 14:52 місцевого часу (9:52 київського часу). Візит до Сінгапуру, що триватиме від 11 до 13 вересня, є четвертим і заключним етапом 45-Апостолської подорожі Папи Франциска до країн Азії та Океанії.

В аеропорту біля підніжжя літака Святішого Отця привітали Міністр культури, громад та молоді та Посол Сінгапуру при Святому Престолі, з якими він мав коротку розмову. Потім Папу привітали делегація єпископів і четверо дітей, які піднесли йому квіти і виконали хореогафічну композицію.

Опісля Святіший Отець вирушив до реколекційного центру Святого Франциска Ксаверія, що стане його осідком під час візиту до Сінгапуру, і де він ще сьогодні матиме приватну зустріч з єзуїтами. Це єдина зустріч на сьогодні, а завтра відбудуться перші офіційні заходи.