Папа Франциск прибув до Папуа-Нової Ґвінеї

Літак на борту з Папою Франциском, що відлетів з Джакарти, приземлився в місті Порт-Морсбі, столиці Папуа-Нової Ґвінеї.

Світлана Духович – Ватикан

Розпочався другий етап 45-ї Апостольської подорожі Папи Франциска. У п’ятницю, 6 вересня 2024 р., після шестигодинного польоту з Джакарти, літак на борту зі Святішим Отцем приземлився о 19:06 місцевого часу (12:06 київського часу) в міжнародному аеропорту Порт-Морсбі, столиці Папуа-Нової Ґвінеї. Біля підніжжя трапу літака Папу зустрів віце-прем'єр-міністр країни Джон Россо та двоє дітей у національному вбранні, які вручили йому квіти. Після офіційної церемонії привітання Святіший Отець вирушив до Апостольської нунціатури.

В Папуа Новій-Ґвінеї Папа перебуватиме до 9 вересня. Вже в суботу, 7 вересня, він здійснить візит ввічливості до генерал-губернатора, після чого відбудеться зустріч з представниками влади, дипломатичного корпусу й громадянського суспільства. На вечір заплановані відвідини школи, яку провадить Карітас, і зустріч з духовенством, богопосвяченими особами і катехитами в санктуарії Матері Божої, Помічниці християн.