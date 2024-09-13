Папа Франциск повернувся зі своєї 45-ї Апостольської подорожі

Папа Франциск повернувся до Ватикану після найтривалішої Апостольської подорожі свого понтифікату. Під час польоту з Сінгапуру до Риму він поспілкувався з журналістами, ділячись думками стосовно самої подорожі та різних актуальних проблем, таких як конфлікт в Газі та наступні вибори в США.

Vatican News



У пʼятницю, 13 вересня 2024 р., о 18:46 римського часу літак «Сінгапурських авіаліній» на борту з Папою Франциском приземлився у римському міжнародному аеропорту Фюмічіно. Завершилася його 45-а Апостольська подорож, під час якої він відвідав Індонезію, Папуа-Нову Ґвінею, Тимор Лешті та Сінгапур. Перед тим, як повернутися до Ватикану, Святіший Отець здійснив паломництво до базиліки Santa Maria Maggiore, де помолився перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Salus populi romani, дякуючи за завершений візит.

Під час традиційного спілкування з журналістами на борту літака Святіший Отець поділився своїми враженнями від побаченого і пережитого в країнах, які відвідав, і відповідаючи на запитання журналістів на актуальні теми, звернув увагу на трагічну ситуацію у Святій Землі, а в контексті виборів у США, які наближаються, зазначив, що кожен мусить вирішувати, за кого голосувати, згідно з власним сумлінням.

«Я не очікував, що Сінгапур виявиться таким, – сказав Єпископ Риму, ділячись своїм захопленням від візиту в останню з чотирьох країн, які він відвідав. – Сінгапур називають східним Нью-Йорком. Він високорозвинений, чистий, ввічливі люди, місто з великими хмарочосами, а також чудова міжконфесійна культура. Міжконфесійна зустріч, яку я мав наприкінці, була справжнім зразком, зразком братерства».

Журналістка з Індонезії попросила Папу прокоментувати той факт, що в її країні, як також в Папуа-Новій Ґвінеї, інвестиції у видобуток корисних копалин зосереджені в руках олігархів, а тим часом місцеві мешканці та корінні народи не отримують жодних вигод від цієї діяльності. «Це проблема спільна для країн, що розвиваються, – зазначив Святіший Отець. – Тому те, що говорить соціальна доктрина Церкви, є важливим: має бути комунікація між різними верствами суспільства. Ви сказали, що Індонезія є країною, що розвивається, і, можливо, однією з речей, які потрібно розвивати, є саме це: соціальні відносини».

Одне із запитань журналістів стосувалося діалогу щодо поновлення угоди між Китаєм і Святим Престолом про призначення єпископів. Папа зазначив, що він задоволений результатами цього діалогу і додав, що він би хотів відвідати цю країну «з тисячолітньою культурою».

У контексті майбутніх виборів у США журналістка від CBS News запитала Наступника святого Петра, що би він міг порадити католицькому виборцю, «який має обирати між кандидатом, який виступає за переривання вагітності, і кандидатом, який хоче депортувати 11 мільйонів мігрантів». «Обоє є проти життя: і той, хто виганяє мігрантів, і той, хто вбиває дітей», – відповів Папа. Він зауважив, що «виганяти мігрантів, не давати мігрантам можливості працювати, не приймати мігрантів – це гріх, і це серйозно»; «а зробити аборт – це вбити людину». Святіший Отець додав, що виборці мусять «вибирати менше зло» і що кожен повинен це робити згідно з власним сумлінням.

Запитання журналіста італійського часопису «Avvenire» стосувалося ситуації в Газі і можливості посередництва Святого Престолу у досягненні перемирʼя. «Святий Престол працює над цим», – відповів Папа Франциск, додаючи, що він щодня телефонує до католицької парафії Гази, де перебуває 600 осіб, серед яких є християни і мусульмани. «Вони розповідають мені страшні, важкі речі», – поділився Папа, додаючи, що важко слухати про вбивство дітей та про бомбардування шкіл. Він також зазначив, що, на його думку, не робиться достатньо для встановлення миру.

Журналістка з Аргентини запитала Папу, що би він хотів сказати венесуельському народу в контексті важкої ситуації в їхній країні. Вона також запитала, чи він планує відвідати Аргентину. Відповідаючи на запитання стосовно Венесуели, Наступник святого Петра сказав, що не слідкував за ситуацією. «Але послання, яке я хочу дати правителям, це діалог і мир, – додав він. – Диктатури не приносять користі і рано чи пізно закінчуються погано». Щодо можливості відвідин Аргентини Папа сказав, що він би хотів туди поїхати, бо це його народ, «але це ще не вирішено».