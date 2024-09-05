Папа до хворих та убогих Джакарти: кожен є унікальним в очах Господа

Після міжрелігійної зустрічі у Джакарті, Папа Франциск зустрівся з хворими, людьми з інвалідністю та бідними, яким допомагають різні благодійні організації Індонезії, назвавши їх «сяючими зірками архіпелагу».

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватткан

Після завершення міжрелігійної зустрічі, що відбулася у четвер, 5 вересня 2024 року в Джакарті, в рамках Апостольської подорожі до Індонезії, Папа Франциск зустрівся з хворими, людьми з обмеженими можливостями та бідними, яким допомагають благодійні організації, повʼязані з Єпископською Конференцією Індонезії. У короткому зверненні Святіший Отець сказав присутнім, що вони «є маленькими сяючими зірочками на небі цього архіпелагу, найцінніші члени цієї Церкви, її скарби».

Христос є «маяком надії»

Під час зустрічі в осідку Єпископської Конференції, прозвучали свідчення деяких присутніх. Мімі Луслі, яка втратила зір у віці 17 років розповіла, що знайшла розраду в Хресній дорозі, де зустріла Ісуса, який «не покинув її, але навчив, як орієнтуватися в житті без фізичного зору», називаючи Його «нашим маяком надії». Вона також підкреслила, що «Бог створив людей з унікальними здібностями, щоб збагачувати різноманітність нашого світу, і обмеженість – це лише один з цих унікальних аспектів».

Стати чемпіонами в Олімпіаді життя

Єпископ Риму підкреслив, що «спільне подолання труднощів, де кожен робить свій унікальний внесок, збагачує нас і допомагає з кожним днем відкривати, наскільки цінним є наше спільне буття у світі, Церкві, родині». Слухаючи молодого хлопця з легкою формою аутизму, якого відібрали до складу збірної Східної Джакарти для участі в Паралімпійських іграх з плавання, Папа закликав поаплодувати йому та всім, що «покликані разом стати чемпіонами любові у великій Олімпіаді життя».

Ми потребуємо один одного

Святіший Отець зазначив, що «ми всі потребуємо один одного», а це, за його словами, «допомагає нам дедалі краще розуміти, що любов – це найважливіше в нашому існуванні», додавши, що нам потрібно «усвідомити, як багато хороших людей навколо нас». «Це також нагадує нам про те, як сильно Господь любить нас усіх, незважаючи на всі обмеження і труднощі. Кожен з нас унікальний в очах Господа, і Він ніколи не забуває про нас: ніколи», – вів далі Святіший Отець. Папа заохотив присутніх «не втрачати надії і, в свою чергу, зобов'язуватися, не втомлюючись, робити своє життя даром для інших». Зустріч завершилася короткою молитвою, яку очолив єпископ, відповідальний за літургійну комісію.