Папа до молоді Середземноморʼя: жити вірою, будуючи мир

Звертаючись до учасників заходу із циклу «Сереземноморські зустрічі» Папа Франциск заохотив їх «бути невтомними паломниками надії» та будівничими миру.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У вівторок, 17 вересня 2024 року, Папа Франциск звернувся із відеопосланням до учасників заходу з циклу «Середземноморські зустрічі», що в цих днях відбувається у столиці Албанії місті Тірані. Темою зустрічі є «Паломники надії. Будівничі миру». Святіший Отець пригадав свій візит до цієї країни, що відбувся десять років тому, у вересні 2014 року. Він пригадав зустріч із «народом з багатьма обличчями, але об’єднаним відвагою», а також слова, сказані тоді до молоді: «ви – нове покоління Албанії», додавши, що учасники теперішньої зустрічі, «молоді люди з пʼяти берегів Середземного моря», є «новим поколінням, майбутнім Середземноморського регіону».

Братерство – найкраща відповідь на конфлікти

Єпископ Риму підкреслив, що «ми всі є паломниками надії, які прямують у пошуках істини і живуть вірою, будуючи мир», наголосивши, що «мир потрібно побудувати», адже «Бог любить усіх людей і не робить різниці між нами». Він підкреслив, що «братерство між п’ятьма берегами Середземного моря», яке вони плекають, є «найкращою відповіддю, яку ми можемо запропонувати на конфлікти та байдужість, які вбивають». Святіший Отець закликав вчитися «разом читати знаки часу» та заохотив роздумувати над «різноманітністю традицій як над багатством, якого бажає Бог». «Єдність не є одноманітністю, а розмаїття культурних і релігійних ідентичностей є Божим даром» – пояснив Папа. Він заохотив учасників зустрічі «зростати у взаємній пошані», за прикладом їхніх предків.

Прислухатися до голосу убогих

Далі Папа Франциск закликав молодь «поставити на перше місце голос тих, кого не чують», зокрема, найубогіших, «які страждають від того, що їх вважають тягарем чи перешкодою», а також тих, «які часто дуже молодими, змушені покинути свою країну заради кращого майбутнього». «Подбайте про кожного з них!» – наголосив він. Єпископ Риму зауважив, що «йдеться не про цифри, а про людей, і кожна особа є святинею; мова йде про тих, чию гідність потрібно підтримувати і захищати». «Відкиньмо культуру страху, щоб відчинити двері гостинності та дружби», – закликав він.

Берегти дух служіння

Вкінці Папа порівняв Середземномор’я, яке їх об’єднує, з «прекрасним садом, який потрібно обробляти». Він закликав молодь «берегти дух служіння за будь-яких обставин» та дбати про кожне створіння, довірене їхнім рукам. Він пригадав свідчення мучеників цих земель, зокрема блаженної Марії Тучі. «Їхня мужність є живим свідченням, яке може надихнути вас на протистояння будь-якому насильству, що спотворює нашу людськість», – додав Папа.

Ввіривши молодь заступництву Матері Божої Доброї Ради, він заохотив їх «бути невтомними паломниками надії та йти за Божими знаками, щоб Середземномор’я знову відкрило своє найпрекрасніше обличчя: обличчя братерства та миру».