Папа: грамотність сприяє побудові більш братерського суспільства

У посланні Папи, підписаному кардиналом Пароліном, на імʼя Генеральної директорки ЮНЕСКО зазначається, що сприяючи вивченню різних мов, ми даємо світові людей, які вміють промовляти не тільки до розуму, але й до серця своїх співрозмовників.

Світлана Духович – Ватикан

Починаючи від 1966 року, 8 вересня відзначається Міжнародний день грамотності. Цей день був встановлений за ініціативою ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури), яка щороку присвячує цьому дню конференції та симпозіуми. Цьогоріч 9 і 10 вересня ця організація проводить конференцію в місті Яунде, столиці Камеруну на тему «Сприяння багатомовній освіті: грамотність для взаєморозуміння та миру».

З цієї нагоди Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін надіслав від імені Папи Франциска послання на ім’я Генеральної директорки ЮНЕСКО Одре Азуле.

«Для Святого Престолу це нагода вкотре висловити свою вдячність за роль ЮНЕСКО у сприянні мовному та культурному розмаїттю, не забуваючи при цьому про багатомовність», – читаємо в посланні. Кардинал Паролін зауважив, що «багатомовність дедалі більше визнається як фактор, що сприяє розвиткові людини»: вона формує ментальну гнучкість, відкритість та адаптацію до інших культурних реалій, а також сприяє діалогові, слуханню та посередництву. «Поліглотів часто шукають, – додав він, – оскільки, окрім здатності розуміти і розмовляти кількома мовами, вони часто демонструють кращі аналітичні здібності, більшу легкість у спілкуванні та соціалізації, а також кращі когнітивні здібності. Таким чином, поліглоти з більшою готовністю цінують багатство інших культур, навіть тих, які далекі від їхньої власної».

Державний Секретар Святого Престолу процитував вислів Нельсона Мандели: «Якщо ти говориш з людиною мовою, яку вона розуміє, то ти промовляєш до її розуму; а якщо ти говориш з нею її мовою, то промовляєш до її серця». «Мова справді є фундаментальним знаряддям у спілкуванні між людьми та між народами, – підкреслив кардинал. – Допомагати людям і майбутнім лідерам опановувати більшу кількість мов означає давати нашому людству будівничих мостів, здатних долати упередження, відмінності, антагонізми і поляризацію, щоб надати пріоритет діалогу і зустрічі; це означає давати нашому світові людей, які вміють промовляти не тільки до розуму, але й до серця своїх співрозмовників, чи то партнерів, чи то супротивників».

Кардинал Паролін зазначив, що Папа Фрнациск «наполегливо закликає політичних діячів, освітян та широку громадськість усвідомити важливість грамотності для побудови більш освіченого, братерського, солідарного та мирного суспільства». На завершення він процитував Послання Папи Івана Павла ІІ з нагоди 20-го Міжнародного дня грамотності 1986 року, в якому він висловив сподівання, що «люди, звільнені від страху і загрози збройних конфліктів, які можуть мати апокаліптичні наслідки, замість того, щоб протистояти один одному, навчаться зміцнювати узи братерства між собою завдяки засобам комунікації, які пропонує їм сучасна цивілізація».