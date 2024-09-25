Папа: черпаючи натхнення з Євангелія, також і економіка може змінитися на краще

Приймаючи членів новоствореної «Фундації The economy of Francesco», покликаної втілювати ідеали руху, створеного за його закликом до молодих економістів і підприємців, Папа Франциск закликав їх давати добре свідчення цих ідеалів, не боятися та невтомно надіятися.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Не велике й не могутнє змінює світ на краще: першим і найбільшим фактором зміни є любов», – наголосив Папа Франциск, приймаючи в середу, 25 вересня 2024 р., перед початком загальної аудієнції, делегацію «Фундації The economy of Francesco». Ця структура була формально створена кілька днів тому як інституція, щоб надати статус юридичної особи ініціативі, яка зродилася із заклику Святішого Отця від 2019 року, зверненого до молодих економістів і підприємців «реанімувати економіку». Тоді започаткувався рух «Економіка Франциска», що тепер отримав статус фундації, завданням якої є «сприяння та організація ініціатив і заходів у культурній та духовній сферах, що стосуються наукових досліджень, міждисциплінарного вишколу, підприємництва та інновацій; підвищення обізнаності та відповідальності за економічне та підприємницьке життя під гаслом цілісного людського розвитку; заохочення культурного, академічного, видавничого, підприємницького досвіду та шляхів розвитку».

Щось переробити

Зустрічаючись із делегацією фундації, яка прибула, щоб передати йому свій установчий акт, Папа Франциск подякував за те, що вони відгукнулися на його запрошення, серйозно поставившись до заклику «ре-анімувати економіку». Він також подякував за те, що прийняли його вказівки, надані під час щорічних зустрічей, які вписуються в рамки соціальної доктрини Церкви, що своїм корінням сягає Євангелія. «Тепер для вас починається новий етап. Ця ваша прекрасна дійсність повинна рости, ставати сильнішою, охоплювати дедалі більше молодих людей і приносити типові плоди Євангелія і добра», – побажав він.

Творці справжніх змін

Святіший Отець підкреслив, що «світ економіки потребує змін», але ці зміни не відбудуться лише через те, що учасники проекту ставатимуть міністрами чи великими економістами. Вони змінять цей світ, якщо насамперед «любитимуть його в Божому світлі, вкладаючи в нього цінності та силу добра, з євангельським духом святого Франциска з Ассізі», який «був сином купця, знав сильні сторони та дефекти цього світу». У цьому контексті Папа дав три вказівки, якими є бути свідками, не боятися та невтомно надіятися.

Ділитися «доброю новиною»

«Якщо ви хочете, щоб інші молоді люди підходили до економіки з вашими ідеалами, під якими ми підписалися в Ассізькому пакті від 24 вересня 2022 року, саме ваше життєве свідчення привабить їх», – сказав Наступник святого Петра, вказуючи на перший аспект. Він закликав «бути послідовними в своїх рішеннях», ставлячи за мету не «ставати численними і могутніми», а «передавати багатьом те, що отримали, тобто, “добру новину” про те, що черпаючи натхнення з Євангелія, також і економіка може змінитися на краще».

Не ховатися від світу

Щодо другого аспекту, Святіший Отець повторив те, що казав молоді в Лісабоні: «Не будьте адміністраторами страху, будьте підприємцями мрій». «Попереду багато роботи, треба наважитися на нові слова: християни завжди це робили, вони ніколи не боялися нового. Вони знають, що Бог є Господом історії», – наголосив він, зауваживши, що не має довіри до тих християн, «які ховаються у захристіях, бо бояться світу».

Невтомно надіятися

Заохочуючи учасників «Економіки Франциска» невтомно надіятися, Папа визнав, що «не є легко пропонувати нову економіку серед картини нових і давніх війн, у той час, коли процвітає збройна промисловість, відбираючи ресурси в бідних». Загрозою для демократії є зростання популізму й нерівності. «Можливо, у вас іноді складається враження, що ви “боретеся з вітряними млинами”. Тож пам'ятаймо, що Ісус сказав учням: “Не бійтеся”. Він допоможе вам, а Церква не залишить вас на одинці», – сказав Святіший Отець, висловивши побажання, що серед учасників зустрічі «народиться новий спосіб спільного життя та економіка, яка продукує не відходи, а матеріальний і духовний добробут».