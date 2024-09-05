Папа: бути учнями Ісуса означає слухати Боже слово та жити ним

Проповідуючи під час Святої Меси в Джакарті, Святіший Отець зосередився на потребі Божого слова, яке на противагу земним словам та судженням, здатне повернути нас до правдивого сенсу життя.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан



Завершенням четвертого дня перебування Папи Франциска в Індонезії стала Свята Меса, яку він у четвер, 5 вересня 2024 р., очолив на головному стадіоні спортивного комплексу «Gelora Bung Karno». Частина вірних перебувала також на сусідньому меншому стадіоні, де були встановлені великі екрани, по яких транслювалася Меса. Перед початком богослуження папамобіль на борту зі Святішим Отцем проїхав серед рядів вірних, що зібралися на двох стадіонах. Кількість присутніх становила понад 100 тисяч осіб.

Прийняти Слово у своє серце

На початку проповіді Святіший Отець зазначив, що зустріч з Ісусом закликає нас жити двома фундаментальними наставленнями, які дозволяють нам стати Його учнями: слухати Боже слово і жити ним. «Спочатку слухати, бо все походить від слухання, від відкриття себе Йому, від прийняття дорогоцінного дару Його дружби. Але потім важливо жити отриманим словом, щоб не бути марними слухачами, які обманюють самих себе (пор. Як 1,22); щоб не ризикувати слухати лише вухами, без того, щоб зерно Слова зійшло в серце і змінило наш спосіб мислення, почуттів й вчинків», – промовив Папа.

За словами проповідника, ці два аспекти присутні у прочитаному євангельському уривку (Лк. 5,1-11), в якому розповідається, що люди приходять до Ісуса, щоб почути Боже слово. «Тому ця сцена, яка так багато разів повторюється в Євангелії, говорить нам про те, що людське серце завжди перебуває в пошуках істини, здатної живити й насичувати його прагнення до щастя; про те, що ми не можемо задовольнятися одними лише людськими словами, критеріями цього світу, земними судженнями», – сказав Святіший Отець. За його словами, посеред запаморочення і суєти людських слів, ми потребуємо Божого слова, яке «серед стількох ран і сум’яття здатне повернути нас до істинного сенсу життя».

Таким чином, необхідно навчитися слухати єдине спасенне слово – слово Ісуса. «Наше життя віри починається тоді, коли ми смиренно приймаємо Ісуса в човен нашого життя, звільняємо для Нього місце, слухаємо Його слово і дозволяємо Йому ставити нам запитання, потрясати й змінювати нас», – підкреслив Папа.

Довір’я до Бога, яке змінює життя

Водночас, за словами Святішого Отця, ми покликані жити Божим словом. «Слово Господнє не може залишатися красивою абстрактною ідеєю чи викликати лише миттєву емоцію; воно вимагає від нас змінити наш погляд, дозволити нашим серцям преобразитися згідно з Христовим образом; воно закликає нас відважно закидати сіті Євангелія посеред моря світу, “ризикуючи” жити любов'ю, якої Він навчив нас і якою найперше сам жив, – заохотив Папа. – Пекучою силою свого слова Господь просить також і нас відчалити на глибінь, відірватися від застійних берегів поганих звичок, страхів і посередності, та наважитися жити новим життям».

Наступник апостола Петра відзначив той факт, що в житті ніколи не бракує перешкод і виправдань, щоб відмовитися від нового життя. Однак приклад апостола Петра спонукає нас до іншого. Він, будучи розчарованим після ночі без улову, замість того, «щоб залишатися паралізованим в цій порожнечі й заблокованим власною невдачею», каже, що на Господнє слово закине сіті ще раз, «і тоді відбувається нечуване»: човен наповнюється рибою.

Сіяти любов та впевнено крокувати дорогою діалогу

Святіший Отець зауважив, що довіра апостола Петра до Ісуса дає нам приклад, адже стикаючись із закликом будувати більш справедливе суспільство, йти вперед шляхом миру і діалогу, ми іноді можемо відчувати «тягар великої кількості зобов'язань, які не завжди приносять очікувані плоди», або відчуваємо тягар наших помилок, які, здається, зупиняють шлях. «Але з таким же смиренням і такою ж вірою, як у Петра, ми покликані не залишатися в’язнями наших невдач», – сказав Святіший Отець, додаючи, що замість того, щоб безперервно дивитися на наші порожні сіті, ми повинні «поглянути на Ісуса і довіритися Йому». «Ми завжди можемо ризикнути вийти в море і знову закинути сіті, навіть якщо ми пережили ніч невдач, час розчарування, коли нічого не впіймали», – додав він.

На завершення проповідник звернув свій заклик до жителів Індонезії, щоб вони не втомлювалися будувати цивілізацію миру. «Словом Господнім заохочую вас сіяти любов, впевнено крокувати дорогою діалогу, продовжувати практикувати свою доброту і співчуття з притаманною вам усмішкою. Будьте будівничими надії», – заохотив Папа Франциск.