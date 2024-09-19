Папа богопосвяченим особам: робити рішучі кроки в наслідуванні Христа

Приймаючи на аудієнції дві богопосвячені спільноти з нагоди проведення Генеральних капітул, Папа Франциск заохотив їх наслідувати Христа та бути вірними харизмі засновників.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 19 вересня 2024 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції членів двох богопосвячених спільнот з нагоди проведення Генеральних Капітул: Згромадження Пресвятих Сердець Ісуса і Марії та Згромадження Сестер Божественного Спасителя.

Слухати Святого Духа

Промовляючи до представників Згромадження Пресвятих Сердець Ісуса і Марії, Святіший Отець пригадав присутнім, що проведення генеральної капітули не є відповіддю на людську логіку або інституційну потребу, але на необхідність наслідування Христа. «Це наслідування завжди передбачає уважне слухання того, що Святий Дух пропонує нам кожного дня, щоб вірно жити ідентичністю і місією, притаманною Згромадженню», – сказав він. Папа наголосив, що лише «ідучи за Христом з вірністю і покорою», їхні структури «зможуть втішатися оновленою весною, яка дозволить їхній харизмі засяяти в теперішньому моменті людської історії».

Уважно слухати Божу волю

Святіший Отець закликав членів цього згромадження «уважно слухати Божу волю» та «робити рішучі кроки в наслідуванні Христа, що полягає не лише у вивченні доктрини, але й у тому, щоб зробити це власним способом життя», – зазначив він, завершуючи своє слово до членів Згромадження Пресвятих Сердець Ісуса і Марії.

Йти разом та звіщати Євангеліє

Звертаючись до сестер Згромадження Божественного Спасителя, Папа Франциск процитував тему, обрану для цієї Генеральної капітули: «Йти разом, розпалювати серед нас дар Святого Духа, щоб звіщати Євангеліє і запалювати всіх людей». Він прокоментував чотири речі, вказані у темі капітули: «Йти разом, а не в протилежних напрямках, розпалити дар Святого Духа серед нас, щоб звіщати Євангеліє і запалити всіх людей». «Це нагадує основу вашої харизми: щиру молитву, з якою Ісус звертається до Отця під час Тайної Вечері за спасіння всіх людей», – наголосив Папа, цитуючи слова з Євангелія від Івана: «Це життя вічне, щоб спізнали тебе, єдиного, істинного Бога, і тобою посланого – Ісуса Христа» (Ів. 17,3). У світлі цих слів Святіший Отець запросив учасниць Капітули присвячувати час тривалій молитві під час капітули, адже «саме там розпалюється вогонь Духа, і звідти ми виходимо, щоб запалити весь світ Його любов’ю, служачи потребуючим і повертаючи надію зневіреним» (пор. булла Spes non confundit, 3).

Наслідувати приклад Марії

За словами Папи, «цього нас навчає Богородиця, “полярна зоря” місії, яка в Євангелії мало говорить, багато слухає і зберігає в своєму серці». Він пригадав про характерну рису Богородиці: «Вона ніколи не вказує на себе, але завжди на Ісуса», а тому заохотив сестер «вказувати іншим на Ісуса, а не на себе, бо для всіх, сьогодні і завжди, наша єдина надія – в Господі, саме в Ньому».