Очільник Архидієцезії Ділі: віра Тимору-Лешті зворушила Папу Франциска

Кардинал Вірджиліу Кармо да Сілва, Архиєпископ Ділі, підбиває підсумки візиту Папи Франциска до Тимору-Лешті. За його словами, Папа дав зрозуміти тиморцям, що якою б маленькою не була країна, вони є католиками з власною ідентичністю.

Bernardo Suate – Díli (Timor-Leste)

«Історична подія, радість для народу Тимору-Лешті, торжество віри для Католицької Церкви в цій країні», – так у розмові з ватиканськими медіа Архиєпископ Ділі кардинал Вірджиліу Кармо да Сілва підводить перші підсумки візиту Папи Франциска до цієї азійської країни, який завершився в середу вранці, 11 вересня 2024 р., після двох насичених днів зустрічей.

Кардинал пригадує візит святого Івана Павла ІІ, який відбувся 35 років тому, коли Ділі був столицею однієї з провінцій Індонезії, і підкреслює, що Папа Франциск став першим Папою, який відвідав Тимор-Лешті після здобуття країною незалежності. «Уряд, Церква і весь народ зробили свій внесок в успішний перебіг цього візиту», – підкреслив кардинал, наголосивши, що «сила віри, присутня в цій молодій країні, зворушила самого Папу і майже весь світ».

Говорячи про плоди візиту Єпископа Риму, кардинал Кармо да Сілва пригадує, насамперед, гасло апостольської подорожі: «Нехай ваша віра буде вашою культурою», підкреслюючи важливість взаємозв'язку між вірою та розумом. За його словами, протягом останнього місяця ця тема також обговорювалася на академічному рівні та серед урядових лідерів. Аналізуючи довгий «процес розбудови країни, побудови нової ідентичності як нації», тиморський архиєпископ підкреслив, що візит Святішого Отця послужив для того, щоб «утвердити і підтвердити національну ідентичність і сказати тиморцям, що не має значення, наскільки маленькою є країна: ви – тиморці, ви – католики і ви маєте свою власну ідентичність». Тому є надія, що місцеве населення «справді вкоріниться в цих процесах культурної ідентичності та віри».

На завершення, коментуючи останню промову Папи Франциска в Ділі, яку він виголосив у середу, 11 вересня, під час зустрічі з місцевою, кардинал Кармо да Сілва нагадав про «два дуже сильні послання»: «Перше: йдіть вперед, галасуйте, будьте щасливі, будьте радісними. І друге: поважайте людей похилого віку, бабусь і дідусів, батьків і дітей». «Обидва послання, – сказав кардинал, – звернені до Божого люду. Якщо всі ми, молодь і діти, і надалі плекатимемо таке ставлення у своїх серцях та поважатимемо інших, то я вірю, що це буде великим кроком вперед, щоб змінити світ на краще. І це починається вже сьогодні, після візиту Папи».