Неділя з Папою: оплески для блаженного, стогін Землі й молитва за подорож

Представляючи вірним постать новопроголошеного мученика, Папа Франциск скерував слова підтримки переслідуваним за віру. В день молитви в намірі піклування про створіння він заохотив до конкретних зусиль у тому, що стосується захисту нашого спільного дому, а також попросив супроводжувати молитвою його чергову Апостольську подорож.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Зустріч Папи Франциска з прочанами, яка відбулася в перший день календарної осені, виявилася багатою на різні заклики та прохання.

Промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 1 вересня 2024 р. до римлян, паломників і туристів, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець, насамперед, розповів про те, що напередодні в Шаштіні у Словаччині відбулася беатифікація Яна Гавліка, семінариста Згромадження Місій. «Цей молодий чоловік втратив життя у 1965 році під час переслідування Церкви режимом у тодішній Чехословаччині. Нехай же його витривалість у свідченні віри в Христа буде підбадьоренням для тих, хто переживає подібні випробування і сьогодні», – сказав він, закликавши привітати нового блаженного оплесками.

Папа Франциск також запевнив у своїх молитвах за жертви обвалу даху в санктуарії Пресвятої Богородиці в Ресіфі на сході Бразилії. «Нехай же воскреслий Господь втішить поранених і родичів», – побажав він. Трагедія сталася в п’ятницю, 30 серпня, забравши щонайменше два життя, а ще 20 людей отримали поранення.

«Сьогодні, – нагадав Святіший Отець, – відзначається Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння. Я бажаю, щоб усі – інституції, асоціації, сім'ї та кожна людина – взяли на себе конкретні зобов'язання щодо нашого спільного дому. Стогін пораненої Землі дедалі більше викликає тривогу і закликає до рішучих і невідкладних дій».

Врешті, Папа також нагадав, що у понеділок розпочинає свою Апостольську подорож у деякі країни Азії. «Будь ласка, – попросив він, – моліться за добрі плоди цієї подорожі».