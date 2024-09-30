Папа: всі ми, християни, відповідальні за місію Церкви

У місяці жовтні, який особливо присвячений темі місії, а цього року збігається із проведенням заключного етапу синоду про синодальність, Папа Франциск закликає молитися за сопричастя, участь і спільну місію між священниками, богопосвяченими особами та мирянами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Всі ми, християни, є відповідальними за місію Церкви», – цим зауваженням розпочинається відеоролик, яким Папа Франциск представляє молитовний намір на жовтень, призначений для Всесвітньої мережі молитви Папи. Місяць жовтень особливо присвячений темі місії, в його передостанню неділю відзначається спеціальний всесвітній день. Як знаємо, від 2 до 27 жовтня 2024 року триватиме друга сесія XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, тема якої «Задля синодальної Церкви: сопричастя, участь і місія».

Тож ділячись думками про синодальність, Папа підкреслює, що священники «не є очільниками мирян, а пастирями», бо всіх нас покликав Ісус, щоб «взаємно доповнювати одні одних», а не щоб розділяти по різні боки. «Ми – спільнота. І тому ми повинні прямувати вперед разом, ступаючи дорогою синодальності», – наголошує він. І незалежно від того, хто яке служіння чи яку роботу виконує, всі ми повинні робити те саме: «свідчити своїм життям. А також розділяти відповідальність за місію Церкви».

Відеоряд, що супроводжує слова Папи Франциска, розповідає саме про багатство святого Божого люду: різноманітні служіння в парафіях і поза ними, різні харизми, моменти спільного життя. І навіть створення цього відео за участю групи мирян-професіоналів у сфері релігійної комунікації Бруклінської дієцезії в США є прикладом спільної місії.

«Миряни, всі охрещені, у Церкві є в своєму домі й повинні піклуватися про нього. Те ж стосується і нас, священників, богопосвячених осіб. Кожен – роблячи свій внесок через те, що вміє найкраще робити. Ми є співвідповідальними у місії, ми беремо участь і живемо в сопричасті Церкви», – говорить Папа, заохочуючи:

«Молімось, щоб Церква й надалі всіляко підтримувала синодальний спосіб життя під знаком співвідповідальності, сприяючи участі, сопричастю та спільній місії священників, богопосвячених осіб та мирян».