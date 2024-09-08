Папа: за заступництвом Пресвятої Марії молімося про дар миру для всіх народів

Перебуваючи в Океанії, під час недільної молитви Папа Франциск знову звернувся із побажання миру та справедливості для великого людського роду.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євхаристійне богослужіння, яке Папа Франциск у неділю, 8 вересня 2024 р., очолив у столиці Папуа-Нової Ґвінеї місті Порт-Морсбі, завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». У своєму короткому слові, виголошеному після святого Причастя, Святіший Отець ввірив материнському заступництву Пречистої Діви Марії Церкву в Папуа-Новій Гвінеї та на Соломонових островах.

Папа побажав присутнім на стадіоні ім. сіра Джона Ґіза, щоб Пресвята Богородиця, Помічниця християн, завжди супроводжувала їх та захищала. «Нахай же Вона зміцнить єдність сімей, зробить прекрасними та відважними мрії молоді, підтримає та розрадить похилих віком, втішить хворих і стражденних!» – мовив Святіший Отець.

«І з цієї настільки благословенної Творцем землі я хотів би разом з вами, за заступництвом Пресвятої Богородиці, просити про дар миру для всіх народів. Особливо прошу про це для цього великого регіону світу між Азією, Океанією та Тихим океаном. Миру, миру для народів, а також для створіння. Ні – переозброєнню та експлуатації спільного дому! Так – зустрічі між народами та культурами, так – гармонії людини зі створіннями!» – закликав Папа, підносячи молитву за те, щоб Марія, Цариця миру, допомагала нам навернутися до Божих задумів, які є задумами миру й справедливості для великого людського роду.

«У неділю, в літургійне свято Народження Марії, скеровуємо наші думки до Люрдського санктуарію, який, на жаль, постраждав від повені», – додав Святіший Отець.